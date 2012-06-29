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'Pozantı'yı ortaya çıkaran T.T.'ye 8 yıl hapis

Pozantı Cezaevi’nde yaşanan tecavüz ve kötü muamele olaylarını ortaya çıkaran T.T, 7 yıl 11 ay hapse mahkûm edildi

29 Haziran 2012 20:01

Pozantı Cezaevi’nde yaşanan tecavüz ve kötü muamele olaylarını ortaya çıkardıktan kısa süre sonra KCK soruşturmasından tutuklanan 17 yaşındaki T.T, 7 yıl 11 ay hapse mahkûm edildi.

Pozantı Cezaevi’nde yaşanan tecavüz ve kötü muamele olaylarını ortaya çıkaran T.T hakkında, iddianamede “örgüte üye olmak”, “kamu malına zarar vermek”, “örgüt propagandası yapmak”, “polise direnmek” ve “örgüt adına eylem yapmak” suçlarından 40 yıla kadar hapsi istendi.

Pozantı Cezaevi’nde yaşadıkları nedeniyle psikolojisi bozulan T.T. son aylarda iki kez intihar girişiminde bulundu. T.T’nin yargılanmasına dün devam edildi.

 Mahkeme Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin “T.T’nin cezai ehliyeti vardır” yönündeki raporunu gerekçe göstererek T.T’yi 7 yıl 11 ay hapse mahkûm etti. Mahkeme mevcut durumunu göz önünde bulundurarak T.T’nin tahliyesine karar verdi.

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