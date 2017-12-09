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Pozantı'da arazi kavgası: 4 yaralı

Onur Can BULAT/POZANTI(Adana), (DHA)- ADANA'nın Pozantı ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı

09 Aralık 2017 18:16

Onur Can BULAT/POZANTI(Adana), (DHA)- ADANA\'nın Pozantı ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Aşçıbekirli mahallesinde öğle saatlerinde aralarında arazi anlaşmazlığı olana olan aileler bir araya geldi. Arazi meselesi konuşulurken çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Av tüfeğiyle açılan ateş sonucu aynı aileden Abdullah, Serdar, Hürü ve Ayşe Kuşçutopal yaralandı. Yaralılar götürüldüğü Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olana Abdullah Kuşçutopal ise yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi\'ne sevk edildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

 

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