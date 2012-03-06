Pozantı haberini yapan büroya KCK operasyonu

T24 - Adana ve İstanbul'da düzenlenen KCK operasyonunda 42 kişi gözaltına alındı. Pozantı Cezaevi'yle ilgili iddiaları ortaya çıkaran Dicle Haber Ajansı'nın (DİHA) Adana Bürosu'nun üç muhabirinin de gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Mart ve nevruz öncesi kent genelinde eylemlerin yoğunluk kazandığı Dağlıoğlu, Gülbahçesi ile Barbaros mahallelerinde operasyon başlattı. bianet.org'un haberine göre; Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) adı altında gerçekleşen operasyonu kapsamında Adana ve İstanbul'da çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana

Adana'da Dağlıoğlu, Gülbahçesi ile Barbaros mahallelerinde saat 04.00 sıralarında başlayan operasyonda çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Operasyona Terörle Mücadele, Özel Hareket ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünden oluşan 500 polis katıldı.

Adana'da Pozantı Cezaevi'yle ilgili tüm ülkenin gündemine oturan iddiaları haberleştiren Dicle Haber Ajansı (DİHA) Bürosu da baskın düzenlenen adresler arasındaydı. DİHA Adana muhabirleri Ali Buluş, Hamdullah Keser ve Özlem Ağuş gözaltına alındı. DİHA bürosu ile muhabirlerin evlerinde yapılan aramalarda bilgisayar hard disklerine el konuldu.

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İlçe başkanlarının yanı sıra BDP'li milletvekillerinin çağrısı üzerine başlatılan açlık grevinin sürdüğü Gülbahçesi Demokratik Kültür ve Dayanışma Derneği'nde de arama yapan ekipler açlık grevindeki yurttaşların da aralarında bulunduğu 25 kişiyi gözaltına aldı.

Fırat Dağıtım çalışanı Ferit Köylüoğlu da gözaltına alınanlar arasında.

Gözaltına alınan bazı isimler şöyle:

BDP Ceyhan İlçe Başkanı Hüseyin Oğaç, BDP Adana İl Başkan Yardımcısı Refik Bayal, İl Saymanı Zülküf Tezkorkmaz, İl Yöneticisi Hakkı Kuru, Demokratik Kültür Derneği Başkanı Mahmut Aslan ile Yardımcısı Adil Yalçın, Seyhan İlçe Yöneticisi Newroz Şendur, İl Sayman Yardımcısı Sadreddin Argın, Hal Kompleksi Başkanı Şefik Özbay, dönüşümlü açlık grevi eyleminde olan Hediye Aslan, Ayşe Alagaş, Güle Şendur, Şefik Şahin, Gule Yalçın, Berivan Yalçın, Sultan Adlan, Esma Ektiren ile M. Ali İnal, Ali Yasak, Şemsa Akın, Melle İsa Turan

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen DİHA muhabiri Hamdullah Keser'e el konulan malzemelerin tutanağı imzalatıldıktan sonra serbest bırakıldı.

İstanbul

İstanbul'da ise, Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler sabaha karşı bazı adreslere operasyon düzenledi. "KCK gençlik yapılanması"na yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınanların bir kısmı Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler daha sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.