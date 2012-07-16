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Dünya

Poz verirken uçurumdan düştü

Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, 90 metre yükseklikten aşağıya düştü

16 Temmuz 2012 18:06

İngiltere’de sahil kasabasında yürüyüşe çıkan çift günü korkunç bir şekilde noktaladı. Poz vermek için uçurumun kenarında duran kadın ani rüzgarın etkisiyle 90 metre yükseklikten aşağıya düştü.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, İngiltere'nin başkenti Londra’ya 85 dakika uzaklıktaki sahil kasabası Eastbourne geçtiğimiz gün trajik bir kazaya sahne oldu.

Romantik bir yürüyüş yapan çift fotoğraf çektirmek için yüksek tepenin ucuna doğru ilerledi. Eşine poz vermek için uçurumun kenarında duran kadın şiddetli rüzgarın etkisiyle 90 metreden aşağıya düştü.

Görgü tanıkları acil kurtarma ekiplerine haber verse de her şey için artık çok geçti. Kadının cansız bedeni kıyıda bulundu.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan görgü tanıkları tepenin etrafının telle çevrilmediğini bunun da özellikle fotoğraf çektirmek isteyenler açısından büyük tehlike oluşturduğunu söyledi.

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