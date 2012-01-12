T24 LogoT24 Logo
Magazin

Poz verirken kedi gibi

Zaman zaman saldırgan tavırları nedeniyle başı derde giren Naomi Campbell bu kez süt dökmüş kedi gibiydi

12 Ocak 2012 02:00



 T24-  Zaman zaman saldırgan tavırları nedeniyle başı derde giren Naomi Campbell İtalyan modacı Roberto Cavalli’nin yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçtiğinde süt dökmüş kedi gibiydi.




Milliyet'in haberine göre, 41 yaşındaki Campbell bu çekimle hâlâ kendisinin yarı yaşındaki mankenleri kıskandıracak fiziğe sahip olduğunu kanıtladı.


Tasarımcının çantalarını kullanmayı çok sevdiğini söyleyen model, daha önce verdiği bir röportajda birine sahip olabilmek için sokakları bile süpüreceğini belirtmişti.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24