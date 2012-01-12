Poz verirken kedi gibi





T24- Zaman zaman saldırgan tavırları nedeniyle başı derde giren Naomi Campbell İtalyan modacı Roberto Cavalli’nin yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçtiğinde süt dökmüş kedi gibiydi.







Milliyet'in haberine göre, 41 yaşındaki Campbell bu çekimle hâlâ kendisinin yarı yaşındaki mankenleri kıskandıracak fiziğe sahip olduğunu kanıtladı.





Tasarımcının çantalarını kullanmayı çok sevdiğini söyleyen model, daha önce verdiği bir röportajda birine sahip olabilmek için sokakları bile süpüreceğini belirtmişti.



