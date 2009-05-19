Poz aynı poz ama…

Monica Belluci ve Sophie Marceau, son filmleri "Geriye Bakma"nın tanıtımı için verdikleri pozu Cannes'da kırmızı halıda da giyinik olarak verdi.



Yönetmenliğini Marina De Van’ın yaptığı ‘Geriye Bakma’ (Ne te retourne pas) adlı filmde beraber rol alan Monica Belluci ve Sophie Marceau Cannes Film Festivali’nden önce filmin tanıtımı için Paris Match dergisine birlikte çıplak poz vermişti.



İkili, filmin Cannes Film Festivali’ndeki gösteriminden önce de kırmız halıda beraber yer aldı ve Paris Match’ta yer alan pozlarının bir benzerini, kırmızılar içinde filmin galasından önce verdi.



Monica Beluci’nin kırmızısı elbisesi Christion Dior tarafından tasarlanırken, Marceau bir Yves Saint Laurent kreasyonunu taşıdı.









