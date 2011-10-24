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Poyraz Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor TEKİRDAĞ (A.A)

24 Ekim 2011 12:50

-Poyraz Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor TEKİRDAĞ (A.A) - 24.10.2011 - Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan poyraz, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Boğazlardan geçmek üzere Marmara Denizi'nde seyreden 17 gemi, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye kadar ulaşan poyraz nedeniyle yollarına devam edemedi. Kaptanlar, rotalarını Şarköy'e çevirerek, burada demirledi.  Şarköy Limanı'nda dün de yollarına poyraz nedeniyle devam edemeyen 9 gemiyle birlikte toplam 26 gemi havanın dinmesini bekliyor.

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