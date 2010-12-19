-POYRAZKÖY'DEKİ KAZI ÇALIŞMALARI SONA ERDİ İSTANBUL (A.A) - 19.12.2010 - Beykoz'a bağlı Poyrazköy'deki bir arazide güvenlik kuvvetlerince 5 günden beri sürdürülen kazı çalışmaları sona erdi. Poyrazköy Keçilik mevkisinde 2 ayrı noktada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, jandarma ve belediye ekipleri eşliğinde detektörler yardımıyla yaptığı kazı çalışmaları sonlandırıldı, kazı çalışmalarının bugünkü bölümünde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Sürdürülen kazı çalışmaları sırasında dün, naylonlara sarılı halde çok sayıda mermi ve plastik patlayıcı bulunmuş, mühimmat incelenmek üzere Kriminal Şube Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, Gölcük'teki Donanma Komutanlığında yapılan aramalarda ele geçirilen belgeler arasındaki krokilerden yola çıkılarak bölgede arama başlatılmıştı.