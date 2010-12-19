Poyrazköy'de patlayıcı ve bomba bulundu

T24 - Beykoz'a bağlı Poyrazköy'deki bir arazide güvenlik kuvvetlerince yapılan kazı çalışmasında 30 kalıp plastik patlayıcı ve 900 mermi bulunduğu öğrenildi.

Keçilik mevkisinde olay yeri inceleme ekiplerinin jandarma eşliğinde detektörler yardımıyla gerçekleştirdiği kazı çalışmasında bulunan patlayıcı madde ve mühimmat emniyete götürüldü. Kazı çalışmasında, 30 kalıp plastik patlayıcı ve 900 mermi bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, Gölcük'teki Donanma Komutanlığında yapılan aramalarda ele geçirilen belgeler arasındaki krokilerin Poyrazköy’de mühimmat gömülen bazı yerleri gösterdiği değerlendirildi. Organize ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün krokilerden yola çıkılarak gerçekleştirilen kazı çalışmalarına devam edilecek.

Askeri Casusluk soruşturmasını yürüten İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen’in talimatıyla Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde yapılan aramada, bir odanın döşemelerinin altındaki gizli bölmede 10 çuval belge ele geçirilmişti.





