Poyrazköy'de mühimmat ve patlayıcı bulundu

T24 - Gölcük Donanma Komutanlığı'nda bulunan belgeler arasındaki krokilerden yola çıkılarak, Poyrazköy'de kazı çalışması başlatıldı.



Gölcük Donanma Komutanlığı'nda görevli İstihbarat Binbaşı K.Y. tarafından gömüldüğü öne sürülen ve bir odanın zemininde bulunan belgeler arasındaki krokilerden yola çıkılarak iki gün önce Beykoz Poyrazköy'de başlatılan kazı çalışmalarına günboyu devam edildi. Çalışmalarda binden fazla mermi ile patlayıcıların ele geçirildiği belirtiliyor. Keçili Mevki'indeki arama çalışmaları 17.00'de sona erdi. Kazı çalışmalarına devam edileceği belirtildi.



Geçen yıl yapılan kazılarda bölgede çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmişti.



Askeri Casusluk Soruşturmasını yürüten İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen talimatıyla Gölcük Donanma Komutanlığı'nda yapılan aramada 10 çuval belge ele geçirilmişti. İstihbarat Binbaşı K.Y. tarafından gömüldüğü öne sürülen belgelerin tasnif edilmesiyle birlikte yeni krokiler, bulunduğu iddia edildi. Krokilerde Poyrazköy'de farklı noktalara gömülü mühimmatların olduğu ileri sürüldü.



Bu gelişme üzerine polis, daha önce arama yaparak çok sayıda mühimmata ulaştığı Poyrazköy'de yeniden arama çalışması başlattı. Poyrazköy Çınar Yolu, Keçili Mevki'inde 3 gündür sürdürülen kazılarda, krokilerde belirtilen noktalarda yeni silah ve mühimmatın olup olmadığı araştırılıyor.



Daha önce arama yapılan yerin 1.5 kilometre yukarısındaki bölgedeki başlatılan kazı çalışmalarında, Beykoz Belediyesi'nin iş makineleri kullanıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarmanın da eşlik ettiği kazı bölgesinde, polis ve jandarmanın sabaha kadar nöbet tuttu. Saat 09.00 sıralarında başlayan çalışmalarına, havanın karardığı 17.00 sıralarında son verildi. Kazılara önümüzdeki önümüzdeki günlerde de devam edilecek.





