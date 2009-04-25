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Poyrazköy silahlarının bilançosu

25 Nisan 2009 15:06

"Ergenekon" soruşturması kapsamında Poyrazköy'de 4 gündür yapılan kazılarda, 15'i dolu 22 adet lav silahı, 14 el bombası, 24 adet el bombası fünyesi, 450 gram C3 patlayıcı madde ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde basın mensuplarına dağıtılan bilgi notunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "Ergenekon silahlı terör örgütü" soruşturması kapsamında Beykoz ilçesi Poyrazköy Keçilik Mevkisi'nde İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince verilen arama kararlarına istinaden 21 Nisan günü kazı çalışmalarına başlandığı belirtildi.
 
Söz konusu tarihte başlatılan ve devam eden kazı çalışmalarında, "15'i dolu, 7'si boş toplam 22 lav silahı, 14 el bombası, 24 adet el bombası fünyesi, 450 gram C3 patlayıcı, 7 adet hakem bombası, 3 adet gösteri bombası, 5 adet bubi tuzağı, 2 adet kullanılmış bubi tuzağı, 23 adet işaret fişeği, 45 adet sis bombası, 15 adet aydınlatma fişeği, 30 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 38
metre uzunluğunda saniyelik fitil, 3 bin 17 adet çeşitli çaplarda fişek, 1 adet  siyah renkli kamuflaj kremi tüpü" ortaya çıkartıldığı bildirildi.







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