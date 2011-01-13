-POYRAZKÖY DURUŞMASINA SİLAHIYLA GİRDİ İSTANBUL (A.A) - 13.01.2011 - ''Kafes eylem planı'' ve ''Amirallere suikast'' iddialarına ilişkin davalarla birleştirilen ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat'' ile ilgili 69 sanıklı davada tanık olarak dinlenilen polis memurunun üzerinde silah olduğu, duruşma salonuna girerken silahını teslim etmediği belirlendi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tanık olarak dün ifade veren, bugün soruları cevaplandıran bomba imha ve inceleme uzmanı polis memuru Fevzi F, Poyrazköy'deki kazılarda görev alan polis ekiplerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin liderlik yaptığını, kazı yerine topluca gidildikten sonra görevlilerin gruplara ayrıldığını ve belirli bölgelerde arama yapıldığını tekrarladı. Tutuksuz sanıklardan Tuğamiral Mehmet Fatih Ilğar'ın ''Kazı yapılacak bölgeleri kim belirledi?'' diye sorduğu Fevzi F, ''Bölgeler rastgele belirlendi. Belirli bir planlaması yoktu. Bize emir verilirken herhangi bir bölge ismi zikredilmedi'' dedi. Tanık polis Fevzi F, sanıklardan Albay Mehmet Orhan Yücel'in ''1960'lı yıllarda olduğu gibi aramalarda kazma ve kürek gibi malzemeler mi kullanıldı?'' sorusu üzerine, aradan 30 yıl ve 3 kuşak geçtiğini, bomba ve bomba tespit araçlarının değiştiğini, kazı yerinde sadece kazma, kürek ve kepçe değil aynı zamanda döneme uygun teknik malzemelerin kullanıldığını ifade etti. Başka bir soruyu cevaplandırırken de ele geçirilen lav silahlarının sulu bir bölgeden çıkarıldığını, çok iyi korunduğu için suyla temasının söz konusu olmadığını ve silahı çalışır vaziyette bulduklarını ifade eden Fevzi F, sanıklardan Ergin Geldikaya'nın sorusuna karşılık da kazı çalışması sırasında bomba imha görevinde kullanılan özel elbiseyi uzun süreli bir çalışma gerektiği için giymediğini ve 45 kilogramlık elbiseyle en fazla 5-6 dakika çalışılabileceğini söyledi. Kazıların 15-20 santimetreyi geçmediğini ve kepçenin de o şekilde kullanıldığını ifade eden Fevzi F'ye aramalarda kaydedilen bir videoyu izlettiren tutuklu sanık Levent Bektaş'ın avukatı Celal Ülgen, görüntülerde kepçenin metrelerce kazı yaptığı ve çevresinde korunmasız şekilde insanlar bulunduğunun fark edildiğini ifade etti. Tanık Fevzi F. de bunun üzerine, bu şekilde arama yapmanın normal olmadığını, patlayıcı arandığı için arayanların otomatik olarak tehlikede olduğunu ama oradaki aramayı o şekilde yapma kararını elbise giymenin zorluğu nedeniyle kendisinin verdiğini fakat kepçenin etrafında bulunan insanların can güvenliği konusunun da o insanlara sorulması gerektiğini kaydetti. Bir avukatın ''Kepçenin etrafında bulunan insanlardan biri de sizsiniz, neden önlem almadınız?'' diye sorduğu Fevzi F, ''Evet, orada görünen kişilerden biri de benim. İnisiyatifimi kullandım orada. Bomba imha için özel elbise giymenin şartları oluşmamıştı. Elbise kısa zamanlı işler için 5-6 dakikalığına giyilir. Bomba araması yapılması, tehlikeliden tehlikesiz durumuna doğru 3'e ayrılır. Poyrazköy'deki arama bana göre daha az tehlikeli olan 3. gruba girmektedir'' dedi. -TANIĞIN SİLAHI- Duruşmada tanık Fevzi F. ile sanık ve sanık avukatlarının karşılıklı soru ve cevap şeklindeki tartışmalarına, konuşmanın üslubuyla ilgili mahkeme heyetinin de müdahalesi oldu. Savcı ve hakimler, Mahkeme Heyeti Başkanı Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu'na, sanık ve avukatlarının yoruma tabi olmayan soruları tanığa sormaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu. Başkan Yılmazabdurrahmanoğlu da bu konuda soru soranları uyardı. Duruşmada söz alan avukat Celal Ülgen, tanık Fevzi F'ye ''üzerinde silah olup olmadığının'' sorulmasını istedi. Mahkeme heyetinin sorusu üzerine ''Silah üzerimde'' diyen Fevzi F, ''Silahla içeri girilmeyeceğini bilmiyor musunuz?'' diye sorulunca da ''Ben biliyordum da özür dilerim, unutmuşum'' diye konuştu. Avukat Celal Ülgen, bu konunun tutanağa geçirilmesini isteyerek, polis olan tanık Fevzi F'nin, avukatlara yönelik sert konuşma şekli nedeniyle silahının bulunduğunu ve polis psikolojisiyle silahına güvendiğini tahmin ettiğini söyledi. Ülgen, silahı görmediğini, sadece tahmin ettiği için 'Silah var mı?' diye sorduğunu sözlerine ekledi. Başkan Yılmazabdurrahmanoğlu, bir güvenlik görevlisinin gelerek, tanıktan silahını almasını istedi. Tanık Fevzi F, duruşmaya ara verildiğinde silahını görevliye teslim etti.