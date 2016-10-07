Poyrazköy Davası'nda Levent Bektaş'a 700 bin lira tazminat

"Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat" davasında, 4 yıl 9 ay tutuklu yargılandıktan sonra hakkında beraat kararı verilen emekli Binbaşı Levent Bektaş'ın açtığı tazminat davası karara bağlandı

Habertürk’ün haberine göre, "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat" davasında, 4 yıl 9 ay tutuklu yargılandıktan sonra beraat eden emekli Binbaşı Levent Bektaş'a, 700 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Levent Bektaş'ın avukatı Hüseyin Ersöz katıldı.

Duruşmada söz verilen Ersöz, müvekkilinin dava kapsamında yaklaşık 5 yıl tutuklu kaldığını ve daha sonra beraat ettiğini belirterek, "Müvekkilim, maddi manevi birçok zarara uğramıştır. Paralel Yapı nedeniyle mağdur edilmiştir. FETÖ terör örgütünden kaynaklanan bu dava nedeniyle çevresine de küçük düşmüştür" dedi.

Ersöz, müvekkili hakkında bu hususların nazara alınarak, maddi ve manevi tazminat taleplerinin kabul edilmesini istedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Hasan Çakıcı ise maddi ve manevi tazminat şartları gerçekleştiğinden davacı lehine zenginleşmeye sebep olmayacak miktarda haklı tazminatlara hükmedilmesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, davacı Levent Bektaş'ın avukatlık ücreti dışında belgelendiremediği maddi kaybın tespiti ve ödenmesinin söz konusu olamayacağı gerekçesiyle maddi tazminat talebinin reddine karar verdi.

Bektaş'ın manevi tazminat talebinin de kısmen kabulüne karar veren mahkeme heyeti, 700 bin lira tazminatın tutuklama tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle Hazine'den Bektaş'a ödenmesine hükmetti.

Emekli Binbaşı Levent Bektaş'ın avukatı aracılığıyla sunduğu dava dilekçesinde, "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat" davası kapsamında, 22 Nisan 2009 ile 27 Ocak 2014 tarihleri arasında haksız arama, gözaltı ve tutuklama işlemlerine maruz kaldığı belirtilmişti.

Bektaş'ın dava sürecinde sağlığının bozulduğuna ve mağdur edildiğine değinilen dilekçede, haksız yere tutuklu kaldığı süre için 639 bin 298 lira maddi, 6 milyon lira da manevi tazminat talep edilmişti.