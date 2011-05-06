-POYRAZ DENİZ ULAŞIMINI AKSATIYOR TEKİRDAĞ (A.A) - 06.05.2011 - Marmara'da dün gündüz saatlerinde başlayan, gece de etkisini arttıran şiddetli poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Boğazlardan geçmek üzere Marmara Denizi'nde seyreden 29 yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tanker, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan şiddetli poyraz nedeniyle yollarına devam edemeyince rotalarını Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine çevirerek demirledi. Gemilerdeki personel de şiddetli poyraz nedeniyle karaya çıkamayarak, geceyi gemilerinde geçirmek zorunda kaldı. Poyrazın sabah saatlerinde etkisini azaltmasının ardından 22 yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tanker, saat 07.20 sıralarında Şarköy'den demir aldı. 7 gemi ise hava koşullarının daha da iyileşmesi için Şarköy'de demirli bekliyor.