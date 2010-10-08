-POYRAZ DENİZ ULAŞIMINI AKSATIYOR ÇANAKKALE (A.A) - 08.10.2010 - Çanakkale'de etkili olan poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkili rüzgar nedeniyle Çanakkale ile Gökçeada arasında yapılması gereken karşılıklı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 12.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00'te yapılması planlanan araba vapuru seferleri de geçici olarak durduruldu. Diğer hatlardaki seferlerin normal olarak sürdürüldüğü kaydedildi.