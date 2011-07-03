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'POTANIN PERİLERİ'NİN RAKİBİ RUSYA

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, 33. FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Rusya ile tarihi bir maç oynayacak.

03 Temmuz 2011 03:00

T24 - Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, 33. FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Rusya ile tarihi bir maç oynayacak.


Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkarak Türkiye'ye bir ilki yaşatan ve adını basketbol tarihine altın harflerle yazdıran milliler, Polonya'nın Lodz kentinde saat 21.30'da yapılacak maçı kazanmaları halinde 2012 Londra Olimpiyatları'na doğrudan katılma hakkını da elde edecek.


Tarihi başarılarla dolu olan ve 2009 yılındaki son şampiyonada finalde kaybeden, 2007'de ise kupayı kaldıran Rusya, Polonya'da finale 8 maçtan 6'sını kazanarak geldi. İlk turda A Grubu'nda Türkiye ile birlikte mücadele eden Rus ekibi, burada tek mağlubiyeti 76-64 ile Litvanya karşısında aldı. Rusya, bu grupta Türkiye ile oynadığı maçtan 80-65 galip geldi ve 4 takımlı grubu 5 puanla Litvanya'nın ardında 2. sırada tamamladı. Türkiye ise grubunu 2 mağlubiyet bir galibiyet ile Rusya'nın ardında 3. sırada bitirdi.


Rusya, ikinci turda ise 3 maç yaptı ve 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile E Grubu'nun 3'üncüsü oldu. Türkiye de ikinci turda yine Rusya ile aynı grupta yer aldı ve oynadığı 3 maçtan 2'sini kazanarak 4. sırayı elde etti.


Çeyrek finalde Türkiye, turnuvada mağlubiyeti bulunmayan Karadağ, Rusya ise Letonya ile eşleşti. Türk milli takımı rakibi 56-44, Rusya ise 83-72'lik skorlarla geçerek yarı finale yükselme başarısı gösterdi.


Türkiye yarı finalde, 2009 yılı finalinde Rusya'yı yenerek şampiyon olan Fransa ile karşılaştı. Sahadan 68-62 galip ayrılan Türkiye, Çek Cumhuriyeti'ni 32 sayı farkla, 85-53 yenen Rusya ile finalde oynama şansını elde etti.

        
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Takımların finale kadar oynadığı maçlar şu şekilde sonuçlandı:

TÜRKİYE

İlk Tur A Grubu Maçları
-----------------------
Türkiye: 58 - Litvanya: 64
Slovakya: 60 - Türkiye: 76
Türkiye: 65 - Rusya: 80

İkinci Tur E Grubu Maçları
--------------------------
Türkiye: 51 - Çek Cumhuriyeti: 56
Büyük Britanya: 57 - Türkiye: 64
Belarus: 56 - Türkiye: 65

Çeyrek Final
------------
Karadağ: 44 - Türkiye: 56

Yarı Final
-----------
Fransa: 62 - Türkiye: 68
       
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RUSYA

İlk Tur A Grubu Maçları
-----------------------
Rusya: 68 - Slovakya: 66
Litvanya: 76 - Rusya: 64
Türkiye: 65 - Rusya: 80

İkinci Tur E Grubu Maçları
--------------------------
Belarus: 62 - Rusya: 51
Rusya: 69 - Çek Cumhuriyeti: 55
Rusya: 62 - Büyük Britanya: 59

Çeyrek Final
------------
Letonya: 72 - Rusya: 83

Yarı Final
----------
Çek Cumhuriyeti: 53 - Rusya: 85
         
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TAKIMLARIN KIYASLAMASI

         RUSYA         TÜRKİYE
 Elena Danilochkina (14,1)       Sayı Ortalaması    Nevriye Yılmaz (14,6)
   Maria Stepanova (8,5)     Ribaund Ortalaması    Nevriye Yılmaz (7,0)
 Svetlana Abrosimova (2,5)      Asist Ortalaması    Birsel Vardarlı (4,0)
   Maria Stepanova (1,9)    Top Çalma Ortalaması    Birsel Vardarlı (1,9)
 
       RUSYA       TÜRKİYE
        70,3    Sayı Ortalaması         62,9
        42,6    2 Sayı Yüzdesi         42,8
        42,2    3 Sayı Yüzdesi         33,3
        62,7  Serbest Atış Yüzdesi         68,0
        41,4   Ribaund Ortalaması         34,3
        14,0    Asist Ortalaması         14,1


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