'POTANIN PERİLERİ'NİN RAKİBİ RUSYA

T24 -

RUSYA TÜRKİYE Elena Danilochkina (14,1) Sayı Ortalaması Nevriye Yılmaz (14,6) Maria Stepanova (8,5) Ribaund Ortalaması Nevriye Yılmaz (7,0) Svetlana Abrosimova (2,5) Asist Ortalaması Birsel Vardarlı (4,0) Maria Stepanova (1,9) Top Çalma Ortalaması Birsel Vardarlı (1,9)

RUSYA TÜRKİYE 70,3 Sayı Ortalaması 62,9 42,6 2 Sayı Yüzdesi 42,8 42,2 3 Sayı Yüzdesi 33,3 62,7 Serbest Atış Yüzdesi 68,0 41,4 Ribaund Ortalaması 34,3 14,0 Asist Ortalaması 14,1

Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkarak Türkiye'ye bir ilki yaşatan ve adını basketbol tarihine altın harflerle yazdıran milliler, Polonya'nın Lodz kentinde saat 21.30'da yapılacak maçı kazanmaları halinde 2012 Londra Olimpiyatları'na doğrudan katılma hakkını da elde edecek.Tarihi başarılarla dolu olan ve 2009 yılındaki son şampiyonada finalde kaybeden, 2007'de ise kupayı kaldıran Rusya, Polonya'da finale 8 maçtan 6'sını kazanarak geldi. İlk turda A Grubu'nda Türkiye ile birlikte mücadele eden Rus ekibi, burada tek mağlubiyeti 76-64 ile Litvanya karşısında aldı. Rusya, bu grupta Türkiye ile oynadığı maçtan 80-65 galip geldi ve 4 takımlı grubu 5 puanla Litvanya'nın ardında 2. sırada tamamladı. Türkiye ise grubunu 2 mağlubiyet bir galibiyet ile Rusya'nın ardında 3. sırada bitirdi.Rusya, ikinci turda ise 3 maç yaptı ve 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile E Grubu'nun 3'üncüsü oldu. Türkiye de ikinci turda yine Rusya ile aynı grupta yer aldı ve oynadığı 3 maçtan 2'sini kazanarak 4. sırayı elde etti.Çeyrek finalde Türkiye, turnuvada mağlubiyeti bulunmayan Karadağ, Rusya ise Letonya ile eşleşti. Türk milli takımı rakibi 56-44, Rusya ise 83-72'lik skorlarla geçerek yarı finale yükselme başarısı gösterdi.Türkiye yarı finalde, 2009 yılı finalinde Rusya'yı yenerek şampiyon olan Fransa ile karşılaştı. Sahadan 68-62 galip ayrılan Türkiye, Çek Cumhuriyeti'ni 32 sayı farkla, 85-53 yenen Rusya ile finalde oynama şansını elde etti.Takımların finale kadar oynadığı maçlar şu şekilde sonuçlandı:İlk Tur A Grubu Maçları-----------------------Türkiye: 58 - Litvanya: 64Slovakya: 60 - Türkiye: 76Türkiye: 65 - Rusya: 80İkinci Tur E Grubu Maçları--------------------------Türkiye: 51 - Çek Cumhuriyeti: 56Büyük Britanya: 57 - Türkiye: 64Belarus: 56 - Türkiye: 65Çeyrek Final------------Karadağ: 44 - Türkiye: 56Yarı Final-----------Fransa: 62 - Türkiye: 68İlk Tur A Grubu Maçları-----------------------Rusya: 68 - Slovakya: 66Litvanya: 76 - Rusya: 64Türkiye: 65 - Rusya: 80İkinci Tur E Grubu Maçları--------------------------Belarus: 62 - Rusya: 51Rusya: 69 - Çek Cumhuriyeti: 55Rusya: 62 - Büyük Britanya: 59Çeyrek Final------------Letonya: 72 - Rusya: 83Yarı Final----------Çek Cumhuriyeti: 53 - Rusya: 85