Potanın Perileri Rio'ya çeyrek finalde veda etti

Rio 2016 Kadınlar Basketbol çeyrek final mücadelesinde Kadın Milli Takımı güçlü İspanya'ya son saniye basketiyle 64-62 mağlup olarak yarı final şansını kaçırdı.

Potanın Perileri mücadeleye, Işıl Alben, Birsel Vardarlı Demirmen, Bahar Çağlar, Nevriye Yılmaz ve Lara Sanders beşiyle başladı.

Çeyrek finaldeki rakip İspanya karşısında maça her zaman olduğu gibi etkili bir adam adama savunma ile başladı. Türkiye hücumda Nevriye’nin etkili dış atışları ile bir anda 7-2 öne geçti. Ancak sonra isabet oranı düşüp istedikleri ribauntları da alamayınca İspanya oyunda dengeyi kurdu ve 5. dakikada 8-7 öne geçmeyi başardı. Türkiye, İspanya’nın etkili oyuncularını çemberin dışına itti ve üst üste bulduğu sayılarla çeyreğin bitimine 2.30 kala 13-8 öne geçti. Periler etkili mücadeleyi sürdürüp hücumda Nevriye ve Lara’yı da iyi kullanınca ilk çeyrek 17-12 üstünlükle kapattılar.

İkinci çeyreğin başında da Türkiye'nin iyi mücadelesi ve sert savunması sürdü. Ancak hücum temposunu bir türlü istediği düzeye çekemeyince Xargay ve Dominguez ile sayı bulan İspanya, ilk üç buçuk dakika içinde farkı eritip 19-17 öne geçmeyi başardı. İspanyolların hızını kesmek isteyen Ekrem Memnun’un aldığı moladan sonra Türkiye topu daha fazla içeriye sokmayı amaçladı ama kritik atışları kaçırdı. Kritik top kayıpları yapan Türkiye karşısında İspanya 15. dakikayı 21-17 önde geçti. Nevriye ve Lara çember altında İspanyollara karşılık vermeye çalıştı ve oyunun içinde kaldı. İlk yarı 29-25 İspanya’nın üstünlüğü ile noktalandı.

Türkiye, ikinci yarıya daha iyi şut atarak başladı. Bahar’ın serbest atışlarından sonra Işıl’dan gelen üç sayılık isabetin ardından Lara ile bulduğu sayıyla Türkiye 3 dakika içinde yeniden 32-31 öne geçmeyi başardı. Savunmasını daha sert hale getirip, hücumda da rakip pota altına girince Türkiye oyunun kontrolünü yeniden yakaladı. Periler, Lara ile ribaunt üstünlüğü sağladı, rakip Alba Torrens ile direnmeye çalıştı, Türkiye iki kritik atışı kullanamadı. Çeyreğin sonunda Türkiye potasının altında İspanya NDour ile ribaunt üstünlüğü sağladı ancak kırmızı beyazlılar geri adım atmadan Lara ve Işıl ile onlara karşılık verdi. Bahar'ın son derece etkili oyunu sonrası Türkiye son çeyreğe 47-42 önde girdi.

Son çeyrekte İspanya'nın baskılı savunmasını Birsel ve Işıl ile aşıp, Şebnem ile kritik bir de üçlük bulunca Türkiye, bitime 6 dakika kala durumu 54-46'ya gtirdi. Son bölümde büyük çekişme vardı. İki takım da çember altına giderek skor üretmeye çelişti. Lara çember altındaki etkisini sürdürdü. Peş peşe iki kritik basket yiyip iki hücumdan boş dönünce bitime 2.27 kala fark iki sayıya indi (60-58). Ekrem Memnun bir kez daha mola almak zorunda kaldı. Bitime 1.10 kala durum 60-60 oldu. Türkiye Birsel ile kritik bir top kaybı yapınca 36 saniye kala 62-60 geri düştü. Işıl üçlük attı, isabet bulamadı. Son top Lara ile isabet buldu. Ardından son saniye atışı ile maçı 64-62 kaybeden Türkiye, çeyrek finali kaybetti.