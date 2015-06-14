Potanın Perileri gruptaki ilk mağlubiyetini aldı: Türkiye 52 - Belarus 67

Türkiye, 35. FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında, Belarus'a 67-52 mağlup oldu. Potanın Perileri grupta ilk yenilgisini alırken, Belarus ise grup maçlarındaki namağlup sıfatını korudu.

Eurosport'un haberine göre, karşılaşmaya iyi başlayan Belarus, skor üretmekte zorlanan Türkiye karşısında Snytsina ve Leuchanka ile bulduğu basketlerle 7. dakikada 11-4 öne geçti. A Milli Takım, Sanders ve Bahar Çağlar'ın sayılarıyla farkı eritirken, ilk periyot 15-13 Belarus'un üstünlüğüyle geçildi.

İkinci periyoda Tuğçe Canıtez ve Işıl Alben'in basketleriyle başlayan milli takım, 13. dakikada 17-15 öne geçti. Daha sonra iki takım da skor bulmakta zorlanırken, son bölümde Verameyenka ve Harding ile sayı üreten Belarus soyunma odasına da 26-21 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan Belarus, yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen Türkiye karşısında Leuchanka ve Harding ile basketler kaydederek, 24. dakikada farkı 10 sayıya (27-37) çıkardı. Hem hücum hem de savunmada dağınık bir görüntü veren A Milli Takım karşısında istekli mücadelesine devam eden Belarus, son periyoda da 51-38 üstün girdi.

Son periyodun ilk 5 dakikasında rakibine sayı şansı tanımayan A Milli Takım, Birsel ve Olcay'ın basketleriyle farkı 8 sayıya (43-51) indirdi. Ancak daha sonra oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren Belarus, oyundan kopan Türkiye karşısında salondan 67-52 galip ayrıldı.

Bu arada A Milli Takım Başantrenörü Ekrem Memnun maçın bitmesine 4 dakika kala ikinci kez teknik faul aldı ve diskalifiye edildi.

Ay-yıldızlılar, gruptaki 3. maçında yarın TSİ 20.30'da Yunanistan ile karşılaşacak.