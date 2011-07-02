-POTANIN PERİLERİ FİNALDE LODZ (A.A) - 01.07.2011 - 33. FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarı final karşılaşmasında Fransa'yı 68-62 yenen Türkiye finalde Rusya'nın rakibi oldu. Polonya'da düzenlenen şampiyonanın yarı final mücadelesinde A Milli Kadın Takımı, normal süresi 60-60 beraberlikle biten maçta son Avrupa Şampiyonu Fransa'yı 68-62 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Maça ay-yıldızlılar, Nevriye Yılmaz ve Nevin Nevlin'in, Fransa ise Florence Lepron'un basketiyle ile başladı. Ribaundlarda ilk dakikalarda etkili gözüken rakibi karşısında 5. dakikayı milli takım, 7-8 önde geçti. İkili oyunlarla kolay sayılar bulan potanın perileri, Birsel Vardarlı-Nevin Nevlin ikilisinin basketleri sonrasında yakaladığı 12-0'lık seriyle farkı 7'ye çıkarttı (14-7). Endene Miyem ile suskunluğunu bozan Fransa, Emilie Gomis ve Edwige Lawson ile 3 sayılık basketler buldu. İlk periyodu ay-yıldızlılar, Tuğba Palazoğlu'nun basketi ile 16-15 önde tamamladı. İkinci periyoda iki takım da karşılıklı basketlerle başladı. Birsel Vardarlı ve Nevin Nevlin'in hücumdaki etkili oyununa Işıl Alben de 3 sayı çizgisinin gerisinden katkı verince 14. dakika 27-22 Türkiye'nin üstünlüğü ile geçildi. Etkili savunmasının yanı sıra hücumda boyalı alanı iyi kullanarak rakibinin direncini kıran milliler, Işıl Alben'in 3 sayılık basketiyle farkı 10 sayıya çıkarttı (36-26). Fransa arka arkaya buluğdu sayılarla soyunma odasına farkı eriterek girmek isterken, Birsel Vardarlı'nın basketine engel olamadı ve Türkiye, ilk yarıyı 38-31 önde kapattı. Üçüncü periyoda Fransa, Celine Dumerc-Jennifer Digbeu ikilisinin sayılarıyla başladı. Serbest atışlardan Nevin Nevlin ile ikinci yarının ilk sayılarına ulaşan Türkiye A Milli Kadın Takımı, Emilie Gomis'in 3 sayılık basketine engel olmadı ve Fransa farkı 2 sayıya indirdi (38-40). Nevriye Yılmaz'ın da devreye girmesiyle ay-yıldızlılar, rakibinin skorda dengeyi kurma çabalarını sonuçsuz bıraktı. Şaziye İvegin'in bulduğu 3 sayılık basketle milliler farkı tekrar 9 sayıya çıkartırken, son periyoda da 49-42 önde girdi. Final periyoduna Edwige Lawson'in içerden ve dışarıdan bulduğu basketlerle başlayan Fransa, 3 dakika boyunca potasında sayıya izin vermedi. Nevin Nevlin ile suskunluğunu bozan potanın perileri, son 5 dakikaya 51-48 önde girdi. Serbest atışlardan skor bularak farkı 1 sayıya indiren rakibi karşısında Nevriye Yılmaz ile skor avantajını elinde tutmayı başaran milli takım, Emilie Gomis'in sayılarına engel olamadı ve son 3 dakikaya Fransa 1 sayılık üstünlükle girdi (54-53). Nevriye Yılmaz- Birsel Vardarlı ikilisinin sayılarına 3 sayılık basketlerle yanıt veren Fransa, Birsel Vardarlı'yı durdurmakta zorlandı. Son 30 saniyeye 60-60'lık eşitlikle girilirken, son hücumda ay- yıldızlılar, faul ile durduruldu. Birsel Vardarlı serbest atışlardan sayı üretemeyince maçın normal süresi bu sonuçla tamamlandı. Uzatma periyodunda iki takım da hücumda zorlanırken, Işıl Alben'in 3 sayılık basketiyle milli takım, 44. dakikada 64-62 ile 2 sayılık avantajı elde etti. Fransa'nın üst üste hücumlardan boş dönmesinin ardından Nevin Nevlin ile bir basket daha bulan Türkiye, Nevriye Yılmaz'ın sayıları ile maçtan 68-62 galip ayrıldı. Potanın Perileri 3 Temmuz Pazar günü TSİ 21.30'da başlayacak maçta şampiyonluk için Rusya ile karşılaşacak. Salon: Atlas Arena Hakemler: Paolo Taurinı xx (İtalya), Panagiotis Anastopoulos xx (Yunanistan), Ingus Baumanis xx(Letonya) Fransa: Isabelle Yacoubou-Dehoui xx 4, Endene Miyem xx 4, Clemanca Beikes xx, Sandrine Gruda xx 4, Edwige Lawson xxx 12, Celine Dumerc xx 4, Jennifer Digbeu xx 6, Emilie Gomis xxx 24, Florence Lepron xx 4 Türkiye: Tuğba Palazoğlu xxx 2, Seda Erdoğan xx, Birsel Vardarlı xxx 14, Nevin Nevlin xxx 23, Işıl Alben xxx 9, Nevriye Yılmaz xxx 17, Şaziye İvegin xxx 3, Bahar Çağar xxx 1. Periyot: 15-16 Devre: 31-38 3. Periyot: 42-49