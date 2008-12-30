'Potanın perileri' de coştu

MAÇ SONUÇ TARİH Türkiye-Polonya 75-59 16.08.2008 Finlandiya-Türkiye 66-81 20.08.2008 Bosna-Türkiye 65-86 23.08.2008 İtalya-Türkiye 55-63 27.08.2008 Polonya-Türkiye 76-64 03.09.2008 Türkiye-Finlandiya 76-42 06.09.2008 Türkiye-Bosna 79-50 10.09.2008 Türkiye-İtalya 80-61 13.09.2008

Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Polonya, İtalya, Bosna ve Finlandiya ile mücadele eden Potanın Perileri, grubunda oynadığı 8 maçta 7 kez galip gelerek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.15 puanla grubunu ilk sırada tamamlayan ve Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hakkını elde eden A Milli Bayan Basketbol Takımı'nın 2008 yılı içinde yaptığı maçlar şöyle: