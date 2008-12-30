'Potanın perileri' de coştu

A Milli Bayan Basketbol Takımı, gelecek sene Letonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçlarına çıkarken, bu maçları 7 galibiyet ve 1 yenilgiyle tamamladı.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Polonya, İtalya, Bosna ve Finlandiya ile mücadele eden Potanın Perileri, grubunda oynadığı 8 maçta 7 kez galip gelerek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
15 puanla grubunu ilk sırada tamamlayan ve Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hakkını elde eden A Milli Bayan Basketbol Takımı'nın 2008 yılı içinde yaptığı maçlar şöyle:
|
MAÇ
|
SONUÇ
TARİH
|
Türkiye-Polonya
|
75-59
16.08.2008
|
Finlandiya-Türkiye
|
66-81
20.08.2008
|
Bosna-Türkiye
|
65-86
23.08.2008
|
İtalya-Türkiye
|
55-63
27.08.2008
|
Polonya-Türkiye
|
76-64
03.09.2008
|
Türkiye-Finlandiya
|
76-42
06.09.2008
|
Türkiye-Bosna
|
79-50
10.09.2008
|
Türkiye-İtalya
|
80-61
13.09.2008