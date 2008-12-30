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Spor

'Potanın perileri' de coştu

A Milli Bayan Basketbol Takımı, Letonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçlarında başarılı oldu

30 Aralık 2008 02:00



A Milli Bayan Basketbol Takımı, gelecek sene Letonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçlarına çıkarken, bu maçları 7 galibiyet ve 1 yenilgiyle tamamladı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Polonya, İtalya, Bosna ve Finlandiya ile mücadele eden Potanın Perileri, grubunda oynadığı 8 maçta 7 kez galip gelerek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

15 puanla grubunu ilk sırada tamamlayan ve Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hakkını elde eden A Milli Bayan Basketbol Takımı'nın 2008 yılı içinde yaptığı maçlar şöyle: 

MAÇ

SONUÇ

TARİH

Türkiye-Polonya

75-59

16.08.2008

Finlandiya-Türkiye

66-81

20.08.2008

Bosna-Türkiye

65-86

23.08.2008

İtalya-Türkiye

55-63

27.08.2008

Polonya-Türkiye

76-64

03.09.2008

Türkiye-Finlandiya

76-42

06.09.2008

Türkiye-Bosna

79-50

10.09.2008

Türkiye-İtalya

80-61

13.09.2008


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