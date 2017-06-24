Potanın Perileri 2018 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda 5 ila 8. sırayı belirleyecek ilk klasman maçında Slovakya'yı 72-56 yendi ve 2018 Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Çek Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, klasman mücadelesinde karşılaştığı Slovakya'yı 72-56 yenerek, önümüzdeki yıl düzenlenecek Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Başkent Prag'daki Prag Arena'da oynanan klasman maçında Türkiye, Slovakya karşısında ilk periyodu 16-9 önde geçerken, devreyi de 32-28 üstün tamamladı.

3. periyotta 6 üçlük denemesinin 5'ini sayıya çeviren Ay-yıldızlı takım, son periyoda 57-39 önde girdi.

Son periyotta da farkı koruyan Türkiye, karşılaşmayı 72-56 kazanarak Avrupa Basketbol Şampiyonasında ilk 6 içine girdi ve önümüzdeki yıl düzenlenecek Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonasına katılmayı garantiledi.

Türkiye, günün diğer klasman maçında, İtalya'yı 68-67 yenen Letonya ile yarın 5'incilik - 6'ncılık karşılaşması oynayacak.

Bahar Çağlar hastaneye kaldırıldı

İlk periyot oynanırken rakip oyuncunun diz darbesiyle yerde kalan Bahar Çağlar oyuna devam edemedi. Milli takımın sağlık ekibi tarafından ilk tedavisi yapılan ve sedyeyle sahadan çıkarılan Bahar, bir süre müşahede altında tutuldu. Baş dönmesi olduğu öğrenilen milli oyuncu, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.



