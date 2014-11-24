Potadaki derbide gülen taraf Galatasaray oldu

Potadaki derbide gülen taraf Galatasaray Liv Hospital oldu. Türkiye Basketbol Ligi'nde Beşiktaş İntegral Forex'i ağırlayan Galatasaray Liv Hospital, Sinan Güler'in skorer oyunuyla rakibini 100-94 yenerek ligdeki 5. galibiyetini aldı.

Türkiye Basketbol Ligi’ndeki derbi mücadelesinde Galatasaray Liv Hospital, Abdi İpekçi Spor Salonu’nda Beşiktaş Integral Forex’i ağırladı.

NTV Spor’da yer alan habere göre, Galatasaray Liv Hospital, Sinan Güler, Aradon ve Kerem Gönlüm’ün etkili oyunuyla Beşiktaş İntegral Forex’i 100-94 mağlup etti. Sarı kırmızılılar ligdeki 5. galibiyetini alırken, Beşiktaş İntegral Forex de üçüncü yenilgisini aldı.

İlk çeyreği Galatasaray Liv Hospital 33-17’lik üstünlükle tamamlarken, sarı kırmızılılar soyunma odasına 61-40’lık skorla soyunma odasına 21 sayılık avantajla gitti. Beşiktaş İntegral Forex karşısında üstün oyununu üçüncü çeyreğe de taşıyan sarı kırmızılılar, son çeyreğe 79-62’lik üstünlükle başladı.

Son çeyrekte farkı 4 sayıya kadar indirmesine rağmen oyunu kontrol eden ve rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Galatasaray Liv Hospital, Sinan Güler’in skorer oyunuyla salondan 100-94’lük skorla galip ayrıldı.

Galatasaray Liv Hospital’da Sinan Güler 29 sayı, 3 ribaund, 3 asistle maça damga vururken, Zoran Erceg 17 sayı, 6 ribaund, Kerem Gönlüm 16 sayı, 8 ribaund, 2 asist, Pietro Aradon da 15 sayı ve 7 ribaundla mücadele etti.

Beşiktaş İntegral Forex’te Lofton 20 sayı, 6 ribaund, 6 asist, Broekhoff 16 sayı, 9 ribaund, 3 asist ve Armstrong 16 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle oynadı.