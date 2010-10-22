Pota'da kupa Fenerbahçenin oldu

T24 - Basketbolda 18. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ezeli rakibi Galatasaray Medical Park'ı 75-58 yenen Fenerbahçe kazandı.



Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başlarken 4. dakika 4-4 eşitlikle geçildi.Fenerbahçe Esmeral ve Newlin, Galatasaray Medical Park ise Currie ve Hodges ile sayılar bulurken ilk periyot, sarı-lacivertli ekibin 13-10'luk üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe, Birsel ve Nevriye ile peş peşe basketler bularak 15. dakikada skoru 27-14'e getirdi.



Dağılan Galatasaray Medical Park savunması karşısında rahat sayı üretin sarı-lacivertli takım, sert savunmayla da rakibinin sayı bulmasını engelledi. Fenerbahçe, Nevriye, Taylor ve Matoviç'in skorer oyunuyla farkı açtı ve ilk yarıyı 44-20 önde kapadı. Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda bulduğu farkın getirdiği moralle etkili mücadelesini sürdürdü.



Oyun kurmakta zorlanan rakibi karşısında hücumda yüksek yüzdeyle oynayan sarı-lacivertliler 27. dakikada farkı 30 sayıya (62-32) çıkarırken, son çeyreğe 64-36 önde girdi. Son periyotta Fenerbahçe rakibi karşısında üstün oyununu sürdürdü. 25. dakikada sarı-lacivertli takımın 71-45 önde olduğu sırada Galatasaray tribününden sahaya pet şişe ve diğer cisimlerin atılması nedeniyle oyun durdu. Sarı-kırmızılı taraftarların salondan çıkarılması ile yeniden başlayan oyunda, Fenerbahçe rahat bir oyun çıkararak 75-58 skorla karşılaşmayı kazandı ve kupanın sahibi oldu.







