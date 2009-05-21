Potada Kartal umutlandı

Beko Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek finalinin 3. maçında Beşiktaş Cola Turka, Galatasaray Cafe Crown'ı 113-71 yenerek, seride ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.



Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş Cola Turka, Baxter ve Muratcan'ın sayılarıyla 3. dakikayı 12-6 önde geçerken, Cüneyt'in basketleriyle dengeyi bulan Galatasaray Cafe Crown, yakaladığı 8-0'lık seriyle 5. dakikada 14-12 öne geçti. Hücum fırsatlarını iyi kullanamayan Galatasaray Cafe Crown karşısında siyah-beyazlı ekip skor üretmeyi sürdürdü ve ilk periyodu 26-18 önde tamamladı.



2. periyotta oyundan büyük ölçüde düşen Galatasaray Cafe Crown, düşük bir yüzdeyle şut atmayı sürdürünce, farkın açılmasını engelleyemedi. Beşiktaş Cola Turka, Adem, Mehmet, Chatman ve Baxter'ın sayılarıyla devreyi 60-32 önde bitirdi.



Beşiktaş Cola Turka'da, ilk yarıda 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, Galatasaray Cafe Crown da 2 sayılık atışlarda yüzde 36, 3 sayılık atışlarda yüzde 18.2, serbest atışlarda ise yüzde 50'lik oranda kaldı.



Üstün oyununu ikinci yarıya da taşıyan Beşiktaş Cola Turka, Baxter, Muratcan ve Chatman ile üst üste sayılar bularak, son çeyreğe girerken farkı 37 sayıya (86-49) çıkardı.



Siyah-beyazlılar, genç oyuncuların ağırlıklı oynadığı son periyotta da rahat bir oyun ortaya koydu ve mücadeleden 42 sayı farkla 113-71 galip ayrıldı.



Serinin 4. maçı, 23 Mayıs Cumartesi günü yine BJK Cola Turka Arena'da yapılacak.





BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 113 - GALATASARAY CAFE CROWN: 71



Salon: BJK Cola Turka Arena



Hakemler: Murat Biricik xxx, İsmail Aydın xxx, Yener Yılmaz xxx



Beşiktaş Cola Turka: Muratcan xxx 18, Chatman xxx 22, Baxter xxx 20, Cevher xx 5, Wesson xx 8, Adem xx 9, Mehmet xxx 14, Haluk xx 3, Ömer xx 9, Arin xx 2, Azmi xx 3, Serkan x



Galatasaray Cafe Crown: Cüneyt x 4, Graves x 9, Hostley xx 14, Milojeviç x 4, Hüseyin xx 6, Polat x, Atkins x 4, Murat x 3, Tolliver xx 10, Cemal xx 8, Alican x, Tufan xx 9



1. Periyot: 26-18



Devre: 60-32 (Beşiktaş Cola Turka lehine)



3. Periyot: 86-49



