Potada ilk finalist Anadolu Efes

Spor Toto Basketbol Ligi play-off yarı final maçında Darüşşafaka Doğuş'u, 88-83 yenen Anadolu Efes finale yükselen ilk takım oldu.

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Recep Ankaralı, İsmail Aydın, Osman Sinan İşgüder



Darüşşafaka Doğuş: Mehmet Yağmur 3, Gordon 3, Redding 8, Harangody 9, Semih Erden 23, Wilbekin 10, Ender Arslan, Slaughter 14, Preldzic 10, Markoishvili 3, Furkan Aldemir



Anadolu Efes: Heurtel 15, Doğuş Balbay, Cedi Osman 13, Saric 7, Dunston 9, Birkan Batuk 3, Granger 17, Furkan Korkmaz 3, Brown 16, Tyus 5

5 faulle çıkan: 39.49 Redding (Darüşşafaka Doğuş)



Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Darüşşafaka Doğuş'un Harangody ile bulduğu basketlere Anadolu Efes, Cedi Osman ve Dunston ile cevap verdi ve lacivert-beyazlılar, 3. dakikada 7-5 üstünlük sağladı. Periyodun kalan bölümünde pota altında Semih Erden ve Slaughter ile skor üreten Darüşşafaka Doğuş, ilk çeyreği 20-18 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna iki takım da savunma sertliğini arttırarak başladı. Rakibinin baskılı savunmasını dış şutlarda Wilbekin, boyalı alanda ise Slaughter ile kıran ev sahibi ekip, 15. dakikada 7 sayılık (34-27) fark yakaladı.



Üstün oyununu sürdüren ve 16. dakikada Semih Erden'in sayılarıyla farkı çift hanelere çıkartan (39-28) Darüşşafaka Doğuş, ilk yarıyı 48-38 üstün geçti.

Maçın ikinci yarısına pota altında Semih Erden'in skorer oyunuyla giren Darüşşafaka Doğuş karşısında Brown-Dunston ikilisiyle skor üreten Anadolu Efes, 25. dakikada gelişen hızlı hücumda farkı 4 sayıya indirdi: 52-48.



Periyodun son bölümünde Cedi Osman ve Birkan Batuk ile dış sayı isabetleri sağlayan Anadolu Efes, farkı 6 sayıya indirdi ve son çeyreğe 65-59 ev sahibi üstünlüğüyle girildi.

Oldukça çekişmeli geçen ve iki takımın da skor üretmekte zorlandığı mücadelenin son periyodunda Anadolu Efes, Granger'ın 37. dakikada bulduğu isabetle farkı 2 sayıya indirdi: 76-74.



Yavaş yavaş oyun üstünlüğünü alan Anadolu Efes, Heurtel, Brown ve Granger'ın atışlarıyla son 18 saniyeye 86-83 önde girdi. Son hücumda Wilbekin'in skor bulmasına izin vermeyen Anadolu Efes, sahadan 88-83 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Darüşşafaka Doğuş formasıyla 23 sayı bulan Semih Erden olurken, Slaughter'ın 14 sayısı mağlubiyete engel olamadı. Anadolu Efes'te ise Granger'ın 17, Brown'ın 16 ve Heurtel'in 15 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.