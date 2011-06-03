-POTADA EZELİ REKABET YARIN BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 03.06.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Cafe Crown'u karşı karşıya getirecek play-off final serisi yarın başlıyor. Ezeli rakiplerin 26 yıl sonra karşı karşıya geleceği final serisinde ilk karşılaşma normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe Ülker'in ev sahipliğinde yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak dev maç Spormax'ten naklen yayınlanacak. 0-0 eşitlikle başlayacak ve 4 galibiyete ulaşacak takımın 2010-2011 sezonu şampiyonu olacağı play-off final serisinin maç programı şöyle: Yarın: 19.00 Fenerbahçe Ülker-Galatasaray Cafe Crown (Sinan Erdem) 6 Haziran Pazartesi: 20.00 Fenerbahçe Ülker-Galatasaray Cafe Crown (Sinan Erdem) 9 Haziran Perşembe: 20.00 Galatasaray Cafe Crown-Fenerbahçe Ülker (Abdi İpekçi) 11 Haziran Cumartesi: 19.00 Galatasaray Cafe Crown-Fenerbahçe Ülker (Abdi İpekçi) Gerekirse: 14 Haziran Salı: 20.00 Fenerbahçe Ülker-Galatasaray Cafe Crown (Sinan Erdem) 17 Haziran Cuma: 20.00 Galatasaray Cafe Crown-Fenerbahçe Ülker (Abdi İpekçi) 19 Haziran Pazar: 19.00 Fenerbahçe Ülker-Galatasaray Cafe Crown (Sinan Erdem)