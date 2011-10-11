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Spor

Potada ezeli rekabet İSTANBUL (A.A)

11 Ekim 2011 13:36

-Potada ezeli rekabet İSTANBUL (A.A) - 11.10.2011 - İki ezeli rakip Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray, 21 yıl aradan sonra potada en büyük kupayı kazanmak için yarın karşılaşacak. Beko Basketbol Ligi'nde geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe Ülker ile play-off finalisti Galatasaray, 27. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelecek. İki ekip Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en son 26 Mayıs 1990'da karşılaşırken, Fenerbahçe, Galatasaray'ı 95-86 yenerek, 21 yıl önce 6. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü. -İlk kupada da karşılaştılar- Galatasaray ve Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihinde ilk maçta da karşı karşıya geldi. Ligde 1984-85 sezonunda play-off finalinde Fenerbahçe'ye 2-1 üstünlük kurarak şampiyon olan Galatasaray, 6 Nisan 1985 yılında yapılan ilk Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında ezeli rakibini 1 sayı farkla 85-84 yenerek, sezonu çifte kupayla kapadı. -Fenerbahçe Ülker'in 4 kupası var- Fenerbahçe Ülker 4 kez bu kupada şampiyonluk sevinci yaşadı. Kupada 10. kez final oynayan sarı-lacivertliler, 1989-90, 1990-91 ve 1993-94 sezonlarında kupanın sahibi oldular. Fenerbahçe Ülker, 2006-2007 sezonunda Efes Pilsen'i yenip, 13 yıl sonra kupayı 4. kez müzesini götürmüştü. Kupada 2006-07 sezonundan bu yana üst üste 5. kez final oynayan Fenerbahçe Ülker, 2007-2008 sezonunda Türk Telekom'a 83-79, 2008-2009 sezonunda Efes Pilsen'e uzatma sonunda 81-74 yenildi. Geçen yıl yapılan 26. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da Efes Pilsen'e 79-77 yenilen sarı-lacivertliler, son 3 finalde mutlu sona ulaşamadı. -Galatasaray 16 yıl sonra finalde- 1984-85 sezonunda ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Galatasaray ise 16 yıl sonra yeniden bu kupayı kazanmak için mücadele edecek. Kupada 1985-86 ve 1989-90 sezonlarında finalde mağlup olan sarı-kırmızılılar, en son 1994-95 sezonunda final oynadı. Galatasaray, 8 Eylül 1995'de yapılan final maçında Ülkerspor'a 70-55 yenilmişti. 1995 yılından beri Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda final oynayamayan sarı-kırmızılılar, 16 yıl aradan sonra yeniden finalde sahaya çıkacak. -En fazla Efes Pilsen kazandı- Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 9 kez kazanan Efes Pilsen, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım durumunda bulunuyor. Adını bu sezon Anadolu Efes olarak değiştiren lacivert-beyazlılar, 1985-86, 1991-92, 1992-93, 1995-96, 1997-98, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mutlu sona ulaştı. Kupayı 6 kez kazanan Ülkerspor ise üst üste 5 kez kupayı müzesine götüren tek takım oldu. -Beşiktaş 1 kez final oynadı- Futbolun ''3 Büyükler''inden Beşiktaş'ın, basketbolda müzesinde Cumhurbaşkanlığı Kupası bulunmuyor. 1987'de bir kez Cumhurbaşkanlığı Kupası finali oynayan siyah-beyazlılar, rakibi Karşıyaka'ya 81-65 yenildi. 26 yıllık kupa tarihinde Türk Telekom 2 kez, Karşıyaka, Eczacıbaşı, Çukurovaspor ve TOFAŞ da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 1'er kez kazandı. -En büyük kupanın şampiyonları- Erkeklerde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar ve finalistler şöyle: /* Sezon         Şampiyon         Finalist ---------    -----------       --------- 1984-1985    Galatasaray       Fenerbahçe 1985-1986    Efes Pilsen       Galatasaray 1986-1987    Karşıyaka         Beşiktaş 1987-1988    Eczacıbaşı        Fenerbahçe 1988-1989    Çukurovaspor      Eczacıbaşı 1989-1990    Fenerbahçe        Galatasaray 1990-1991    Fenerbahçe        TOFAŞ SAS 1991-1992    Efes Pilsen       Paşabahçe 1992-1993    Efes Pilsen       TOFAŞ SAS 1993-1994    Fenerbahçe        Efes Pilsen 1994-1995    Ülkerspor         Galatasaray 1995-1996    Efes Pilsen       Türk Telekom 1996-1997    Türk Telekom      Efes Pilsen 1997-1998    Efes Pilsen       Ülkerspor 1998-1999    TOFAŞ             Efes Pilsen 1999-2000    Efes Pilsen       Ülkerspor 2000-2001    Ülkerspor         Efes Pilsen 2001-2002    Ülkerspor         Efes Pilsen 2002-2003    Ülkerspor         Efes Pilsen 2003-2004    Ülkerspor         Efes Pilsen 2004-2005    Ülkerspor         Efes Pilsen 2005-2006    Efes Pilsen       Alpella 2006-2007    Fenerbahçe Ülker  Efes Pilsen 2007-2008    Türk Telekom      Fenerbahçe Ülker 2008-2009    Efes Pilsen       Fenerbahçe Ülker 2009-2010    Efes Pilsen       Fenerbahçe Ülker */

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