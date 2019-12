Potada dev maç

Fenerbahçe Ülker ile Efes Pilsen bugün Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 16.00'da başlayacak.





Beko Basketbol Ligi'nin 21. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe Ülker ile lider Efes Pilsen, bugün karşı karşıya gelecek.



Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak ve Mehmet Keseratar, Aytuğ Ekti, Serkan Emlek hakem üçlüsü tarafından yönetilecek.



Ligde sadece 1 yenilgisi olan ve liderlik koltuğunda oturan Efes Pilsen, ilk haftada Banvit'e mağlup olduktan sonra 19 hafta boyunca yenilgi yüzü görmedi. Lacivert- beyazlılar, aynı performansını Teknosa Türkiye Kupası'nda da sürdürerek, İzmir'de oynanan 8'li Finaller'de yenilgi almadan kupaya uzandı.



Son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Ülker ise lige çok iyi bir başlangıç yapmasına rağmen, aldığı beklenmedik mağlubiyetlerle 4. sıraya kadar geriledi. Sarı-lacivertli ekip ligde 14 galibiyeti ve 6 yenilgi aldı.



Fenerbahçe Ülker ve Efes Pilsen, bu sezon biri Beko Basketbol Ligi, diğeri de Teknosa Türkiye Kupası yarı final maçı olmak üzere 2 kez karşı karşıya geldi. Ligin 6. haftasında rakibini 69-63 mağlup eden Efes Pilsen, Teknosa Türkiye Kupası'nda sahadan 68-60'lık skorla üstün ayrıldı.



FENERBAHÇE ÜLKER CEPHESİ



Ligin ilk yarısındaki mücadeleye kadar Efes Pilsen'e üst üste 10 maçta üstünlük kuran ve bu karşılaşmaya da evsahibi sıfatıyla çıkacak Fenerbahçe Ülker zorlu derbide seyircisine güveniyor. Takım kaptanı Damir Mrsiç bir nevi play-off maçı oynayacaklarını söyleyerek, "Mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Ligin ilk yarısında yenilmiştik, yine yenilirsek muhteml bir play-off eşleşmesinde 1-0 geride başlayacağız. Kötü bir dönem geçiriyoruz ancak seyircimizin de desteğiyle kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



Takımın bu yılki önemli transferi Gordan Giricek'in sakatlığının düzelmesinin ardından 10 maçta forma giyerken, sarı lacivertlilerin bu karşılaşmaların yalnızca 3'ünü kazanmış olması bir diğer ilginç istatistik olarak göze çarpıyor. Ancak Hırvat yıldız herşeye rağmen antrenör Bodgan Tanjevic'in en fazla katkı beklediği oyuncularının başında geliyor. Karadağlı antrenör de zorlu mücadeleyi, "Artık iyi bir takım olduğumuzu ispatlama zamanı" diyerek yorumlarken, savunmanın önemine de dikkat çekti.



EFES PİLSEN CEPHESİ



Efes Pilsen cephesi ise Fenerbahçe Ülker'e oranla daha rahat. Beko Basketbol Ligi'nin ilk maçında boyun eğdiği Banvit'in ardından tüm maçlarını kazanan lacivert beyazlılar, en son 2 hafta önce TEKNOSA Türkiye Kupası'nda yendiği rakibini Abdi İpekçi'de bir kez daha mağlup etmenin peşinde. Lacivert beyazlı oyuncular ve antrenör Ergin Ataman rakiplerinin sıkıntılı günler geçiriyor olmalarının kendi oyunlarını etkilemeyeceğini vurguladılar.



Ataman, "Her takımın sezon içerisinde inişleri çıkışları olabilir. Biz de Euroleague'den elendiğimizde benzer durumla yüzleşmiştik. Ama Fenerbahçe Ülker çok iyi bir takım. Bunun farkındayız. Amacımız hem onlara karşı olan, hem de Beko Basketbol Ligi'ndeki serimizi sürdürmek" dedi.



Efes Pilsen'e geldiği günden bu yana takımın yakaladığı ivmede en önemli pay sahiplerinden Kerem Tunçeri de, "Sonuç her ne olursa olsun, izleyenler büyük zevk alacak" şeklinde konuştu.



Kerem, "Artık bu klasikleşmiş, her sezon tüm basketbolseverlerin merakla beklediği bir maç. Biz iyi durumdayız. Fenerbahçe Ülker son maçlarda istediği sonuçları elde edemiyor. Ama bu bizim konsantrasyonumuzu etkilemeycek. Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Ne olursa olsun izleyenler büyük zevk alacak" dedi.



Takımın Hırvat yıldızı Mario Kasun da savunmanın önemine dikkat çekerken seyircinin dezavantaj olmayacağı görüşünde. Kasun, "Ne mutlu ki dolu salonda oynayacağız. Kendi salonumuzda istediğimiz kadar dolu tribünlere oynayamıyoruz. Burada seyirci dolu bir sahada oynamak beni mutlu edecek" diye konuştu.