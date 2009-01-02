Potada dev maç



Beko Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Cafe Crown ile Fenerbahçe Ülker bugün saat 19.00'da Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.





Beko Basketbol Ligi'nde ezeli rakipler Galatasaray Cafe Crown ile Fenerbahçe Ülker, bugün kozlarını paylaşacak.



Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak olan önemli maçta Galatasaray Cafe Crown, rakibi Fenerbahçe Ülker'i ağırlamaya hazırlanırken, zorlu karşılaşmada Recep Ankaralı, Zafer Yılmaz ve Yener Yılmaz hakem üçlüsü görev yapacak.



Ligin 13. haftasındaki derbi mücadelesi öncesi Galatasaray 22 puanla lider Efes Pilsen'in ardından ikinci sırada, Fenerbahçe Ülker ise 21 puanla üçüncü sırada yer alıyor.



Galatasaray Cafe Crown'da antrenör Murat Özyer'in görevine son verilmesinin ardından, teknik danışman Koray Mincinözlü takımın başında derbi maça çıkacak.

