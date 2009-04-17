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Spor

Potada derbi heyecanı

17 Nisan 2009 19:53


Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, BBL'nin 27. hafta maçında yarın karşı karşıya gelecek.

Beko Basketbol Ligi'nin 27. haftası yarın derbi maça sahne olacak.

Ezeli rakipler Galatasaray Cafe Crown ile Beşiktaş Cola Turka karşı karşıya gelecek.

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Engin Kennerman, Mehmet Serdar Ünal, Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetecek.

Ligde 26. hafta sonunda Galatasaray Cafe Crown 44 puan ve averajla üçüncü, Beşiktaş Cola Turka ise 41 puan ve averajla beşinci sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında yapılan maçı Beşiktaş Cola Turka, kendi evinde 66-58'lik skorla kazanmıştı. Siyah-beyazlılar yarınki maçı da kazanırsa olası bir play-off eşleşmesine 1-0 önde başlayacak. Galatasaray Cafe Crown'un galibiyeti halinde ise olası play-off eşleşmesi eşitlikle start alacak.

Derbi maçta, sezon başında ''Üç Büyükler'' arasında alınan karar gereğince konuk Beşiktaş'ın taraftarları salonda yer alamayacak

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