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Spor

Potada derbi heyecanı

Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi'nin 16. haftası bugün derbi heyecanına sahne olacak.

13 Şubat 2009 02:00

Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi'nin 16. haftası bugün derbi heyecanına sahne olacak.

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy Caferağa Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 15.30'da başlayacak dev maçı Engin Kennerman, Semih Vural hakem ikilisi yönetecek.

Ligde geride kalan 13 maçta 12 galibiyet ve tek yenilgisi olan Fenerbahçe 25 puanla liderlik koltuğunda otururken, 8 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Galatasaray ise 21 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında yapılan maçı Fenerbahçe, deplasmanda 66-58'lik skorla kazanmıştı.

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