Potada derbi Fenerbahçe'nin

Beko Basketbol Ligi'nin 28. haftasında yapılan derbi maçta Fenerbahçe Ülker, Galatasaray Cafe Crown'ı 89-62 yendi.



Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Ülker, Ömer Onan ve Oğuz'un basketleriyle 5. dakikayı 12-7 önde geçti. Bu dakikadan sonra oyuna giren Solomon'un katkısıyla farkı daha da açan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 24-15 önde kapadı.



2. periyoda Mirsad ve Giriçek ile başlayan Fenerbahçe Ülker, 3 sayılık ve serbest atışlarda yüksek bir yüzdeyle oynayınca, farkı daha da açmaya başladı. Graves ile farkı kapatmaya çalışan Galatasaray Cafe Crown, savunmada ve hücumda organize olamayınca, Fenerbahçe Ülker de 16. dakika içinde skoru 32-20 yaptı. Bu dakikadan sonra oyuna giren Mrsiç ile arka arkaya 2 adet 3 sayılık basket bulan evsahibi ekip, Ömer Aşık'ın basketiyle devrenin bitimine 2.38 kala farkı 20 sayıya (40-20) çıkardı ve ilk yarıyı da 45-29 önde tamamladı.



İlk yarıda Fenerbahçe Ülker 10'da 6 üç sayılık (yüzde 60), 12'de 9 serbest atış (yüzde 75) yüzdesiyle oynarken, Galatasaray Cafe Crown 11'de 2 üç sayılık (yüzde 18,2) ve 8'de 3 serbest atış (yüzde 37,5) yüzdesiyle oynadı.



Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe Ülker, Solomon'un basketiyle 25. dakikada farkı yine 20 sayıya (59-39) çıkardı ve son periyoda 63-48 önde girdi.



Sarı-lacivertliler, baştan sona önde götürdüğü karşılaşmanın son periyodunda Oğuz ve Preldziç ile farkı daha da açarak, derbi maçtan 89-62 galip ayrıldı.







Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Rüştü Nuran xxx, Fatih Arslanoğlu xxx, Alper Özgök xxx



Fenerbahçe Ülker: Green xx 3, Ömer Onan xxx 12, Smith xxx 7, Oğuz xxx 16, Semih xx 4, Solomon xxx 10, Mirsad xx 2, Giriçek xx 2, Ömer Aşık xx 6, Preldziç xxx 15, Mrsiç xxx 9, Rasim xx 3



Galatasaray Cafe Crown: Atkins xx 9, Cüneyt x, Hosley xx 12, Milojeviç xx 10, Hüseyin x 7, Cemal xx 6, Altay x 3, Tolliver x 4, Graves xx 11, Polat x, Murat x



1. Periyot: 24-15



Devre: 45-29 (Fenerbahçe Ülker lehine)



3. Periyot: 63-48







