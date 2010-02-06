Potada Bursa derbisinde gülen TOFAŞ oldu: 76-58

T24 - Beko Basketbol Ligi'nde, iki Bursa takımının karşılaştığı maçta TOFAŞ, OYAK Renault'u 76-58 yendi.



Maça hızlı başlayan TOFAŞ, 1. dakikada 4-0 önde geçti. OYAK Renault ise TOFAŞ'a Heytvelt'in basketleriyle karşılık vererek, 6. dakikada 7 sayı farkla 15-7 öne geçti. Maçın ilk çeyreğini de sarı siyahlılar 19-15 önde kapadı.



İkinci çeyreğe OYAK Renault, Ahmet Ali'nin 3 sayılık basketiyle başladı ve 11. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: (22-15)



Devre 37-31 TOFAŞ'ın üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıya iyi başlayan OYAK Renault 23. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: (38-40). Ev sahibi ekip 25. dakikada Ahmet Ali'nin basketiyle beraberliği sağladı: (40-40).



Ancak oyuna tekrar ağırlığını koyan TOFAŞ, 27. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 40-46. Üçüncü çeyreği de kırmızı mavi beyazlı ekip, 49-44 önde kapadı.



Son çeyreğe OYAK Renault, Mutlu'nun 3 sayılık basketiyle başladı ve farkı 2 sayıya indirdi: (47-49). Üst üste basketler bulan TOFAŞ, son 4 dakikaya 56-49 önde girerken, 35. dakikada da farkı 10 sayıya çıkardı: (51-61).



Kalan dakikalarda da OYAK Renault'un çabaları sonuç vermedi ve TOFAŞ sahadan 76-58 galip ayrıldı.



OYAK RENAULT: 58 - TOFAŞ: 76



Salon: Atatürk



Hakemler: Engin Kennerman xx, Ali Şakacı xx, Önder Ylımaz xx



OYAK Renault: Famutimi xxx 17, Tufan xx 7, Adams xx 2, Heytvelt xxx 13, Mutlu xx 9, Ahmet Ali xx 8, Alpaslan x 2, Nedim x, Ufuk x



TOFAŞ: Mehmet xxx 15, Bowman xxx 15, Can xx 5, Butler xxx 11, Denison xxx 14, Orçun xx 9, Melih xx 5, Kolaric x 2, Fırat x, Cihad x



1. periyot: 19-15

Devre: 31-37

3. periyot: 44-49



5 faulle çıkan: 33.15 Heytvelt (OYAK Renault)

