-POTADA AVRUPA SINAVI İSTANBUL (A.A) - 18.01.2011 - Efes Pilsen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde yarın İstanbul'da İtalya temsilcisi Montepaschi Siena ile yapacağı 2. tur (Top 16) (G) Grubu ilk hafta maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 430. karşılaşmasına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında, bugüne dek yaptıkları 429 maçın 258'ini kazanırken, 171'inden ise salondan yenilgiyle ayrıldı. Efes Pilsen, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonu olan ve zaman içinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Avrupa Ligi, Suprolig ve son olarak da Avrupa Ligi diye adlandırılan ''Kupa 1''de çıktığı toplam 344 maçta 206 galibiyet, 138 yenilgi aldı. Bu arada, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı ULEB Avrupa Ligi'nde 182. maçına çıkacak lacivert-beyazlılar, bu organizasyonda oynadığı 181 karşılaşmada 101 kez kazandı, 80 kez mağlup oldu. -FENERBAHÇE ATİNA'DA GALİBİYET İSTİYOR Basketbol THY Avrupa Ligi 2. tur (Top 16) (H) Grubu ilk maçında 20 Ocak Perşembe günü deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe Ülker, Atina'dan galibiyetle dönmek istiyor. Fenerbahçe Ülker Basketbol Şube Direktörü Nedim Karakaş, Atina'da grubun güçlü takımı Olympiakos ile zorlu bir maç yapacaklarını ifade ederek, ''Avrupa Ligi'nde 2. turdaki ilk maçımızda inşallah Atina'dan galibiyetle döneriz'' dedi. Nedim Karakaş, 2. tur (H) Grubu'nu 1. olarak bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Grupta geçen senenin finalisti Olimpiakos'un kağıt üstünde ağır bastığını kaydeden Karakaş, şunları söyledi: ''İlk grupta da kuralar çekildiği zaman geçen yılın şampiyonu Regal Barcelona grubun favorisiydi. Ancak maçlar bittikten sonra görüldü ki Fenerbahçe Ülker de en az Barcelona ile Montepaschi Siena kadar güçlü ve bu mücadelenin içinde var. Bu grupta da Olympiakos basketbol otoritelerince favori kabul edilse de hedefimiz grubu 1. bitirmek ve play-off eşleşmesinde rakibe karşı saha avantajını ele geçirmek. Buna başaracak kadroya sahibiz.'' Fenerbahçe Ülker, Olympiakos maçı için yarın Atina'ya gidecek.