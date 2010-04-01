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Yaşam

Poşulu grubun yurt baskını

Diyarbakır'da üniversite öğrencilerinin kaldığı yurdu basan 15 kişilik yüzleri poşulu grup, 3 öğrenciyi darp etti.

01 Nisan 2010 03:00

T24- Diyarbakır'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı ve Dicle Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı Ziya Gökalp Erkek Öğrenci Yurdu'na önceki gün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında gelen kimliği belirsiz ve yüzleri poşu ile kapalı 15 kişilik grup, güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirdikten sonra öğrencilerin uyuduğu yatakhaneye girdi.


İddiaya göre, saldırganlar Dicle Üniversitesi'nde eğitim gören M.K., T.Y. ve A.D.'yi yataklarından kaldırıp, iddiaya göre yurtta satılan bir dergiyi almadıkları ve namaz kıldıkları gerekçesiyle dövdükten sonra kaçtı.


Dövülen öğrenciler, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine götürülerek ayakta tedavi edildi.


Olayın ardından bazı öğrenciler, yurtta can güvenliklerinin olmadığını ve sürekli tehdit edildiklerini belirterek polisten yardım istedi. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri yurtta önlem aldı.


Polisin yurda gelmesi üzerine başka bir grup öğrenci ise eylem yaparak polisin yurttan ayrılmasını istedi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, yurtta aldığı önlemleri sürdürüyor.

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