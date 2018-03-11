Posta'da Alişan krizi; Behzat Uygur gitti!

Oyuncu Buse Varol ile 6 Mayıs’ta evlenecek olan Alişan, Posta Gazetesi’nden Behzat Uygur'a verdiği röportajda “Türk erkeği maçodur. Karımın çalışmasını istemem” sözlerinin başlığa taşınmasına sosyal medyada "Ben insanların kafasında yaratmaya çalıştığınız adam hiçbir zaman olmadım ve olmayacağım" diyerek tepki gösterdi. Behzat Uygur ise açıklamanın ardından, "Gazeteye son, tiyatroya devam" sözleriyle Twitter hesabından gazeteden ayrıldığını duyurdu. Posta Gazetesi Hafta Sonu Ekleri Yayın Yönetmeni Işıl Cinmen Behzat Uygur’un istifa etmediğini, basılmamış sayfayı dışarıya sızdırdığı için gazete tarafından gönderildiğini açıkladı.

Alişan gazetenin bugün yayınlanan sayfasını da Instagram’dan paylaşarak, “Yarın Posta Gazetesinde çıkacak olan Behzat Uygur abimle yaptığın röportaj…Benim evleneceğim insan şu anda bir dizide oynuyor ve evlendikten sonra da kendi kararını kendi verir… İster çalışır, ister çalışmaz ama bana sorarsa çalışmasını istemem dedim… Evleneceğim insanın tapusunu almıyorum, her kararı ortak veririz dedim… Ben insanların kafasında yaratmaya çalıştığınız adam hiçbir zaman olmadım ve olmayacağım… Ne ayağına terlik isteyen, ne ayağını yıkatan, ne de karısına sahibi gibi davranan adam değilim! Bu da sondur bir daha gazete röportajı vermeyeceğim” sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Bu tepkinin ardından Posta Gazetesi’nden bir ayrılık haberi geldi. Gazete için süredir röportajlar gerçekleştiren tiyatrocu Behzat Uygur gazeteyle yollarını ayırdığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Alişan ile yaptığım röportaj da Ne seksist bir tavır nede itici bir bakış var…eğlenceli keyifli bir muhabbet yapıldı..altı okumadan başlıklara takılmamak lazım..sanırım genel sorunda bu başlıklarda kalıyoruz! en iyisi gazeteye son tiyatroya devam:)” sözleriyle duyurdu.

Posta Gazetesi Hafta Sonu Ekleri Yayın Yönetmeni Işıl Cinmen ise Behzat Uygur’un istifa etmediğini, gazete tarafından gönderildiğini açıkladı. Cinmen, “Behzat Uygur istifa etmedi. Gazetenin bilgisi dışında ve baskıdan önce sayfayı röportaj yaptığı kişiye gönderdiği için kendisiyle çalışmama kararı alındı. Buna dilerseniz ‘karşılıklı olarak yolları ayırdık’ diyebiliriz ancak istifa? Hayır.” ifadesini kullandı.

Posta Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Coşkundeniz de Behzat Uygur’un ayrılığıyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, “Bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Behzat Uygur henüz basılmamış gazetenin sayfalarını dışarıya sızdırdı. Bu nedenle kendisiyle çalışmama kararı aldık. İstifa değildir bu. Gazeteciler bilir ki basılmamış sayfalar dışarı sızdırılmaz!!” dedi.