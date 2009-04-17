Postacı seçmeleri yapıldı

Türkiye'de düzenlenecek 38. Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması için Türkiye elemelerine İzmir'den katılacak isimleri belirlemek için seçmeler yapıldı.



Atatürk Stadı Seha Aksoy Atletizm Pisti'ndeki İzmir seçmelerine 11 erkek ve 6 bayan posta dağıtıcısı katıldı. Erkeklerin 10 kilometre, bayanların da 5 kilometrede mücadele ettiği seçmelerde ilk üçe girip, Türkiye elemesinde İzmir adına yarıyacak isimler şöyle:



Bayanlar



1.Serpil Çakmak



2.Feyza Uncumusaoğlu



3.Filiz Baykuş



Erkekler



1.Barış Çankır



2.Dursun Aydar



3.Faruk Ceyhan

