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Postacı seçmeleri yapıldı

17 Nisan 2009 15:54

Türkiye'de düzenlenecek 38. Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması için Türkiye elemelerine İzmir'den katılacak isimleri belirlemek için seçmeler yapıldı.

Atatürk Stadı Seha Aksoy Atletizm Pisti'ndeki İzmir seçmelerine 11 erkek ve 6 bayan posta dağıtıcısı katıldı. Erkeklerin 10 kilometre, bayanların da 5 kilometrede mücadele ettiği seçmelerde ilk üçe girip, Türkiye elemesinde İzmir adına yarıyacak isimler şöyle:

Bayanlar

1.Serpil Çakmak

2.Feyza Uncumusaoğlu

3.Filiz Baykuş

Erkekler

1.Barış Çankır

2.Dursun Aydar

3.Faruk Ceyhan

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