Posta yazarından 'ucube' yorumu: Üsküdar meydanı mı daha çirkin Taksim meydan mı ?

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, Üsküdar Meydanı'nda düzenleme yapılacağını, adının ise Mimar Sinan Meydanı olacağını belirterek konuyu köşesinde değerlendirdi. Yenilenen Taksim Meydanı için, "Şehrin göbeğinde bir beton yığını... Havadan baksan ayrı çirkinlik, karadan baksan ayrı..." vurgusu yapan Işık Üsküdar'da yapılacak düzenleme için, "Ama umarım yeni halini gördüğümüzde İstanbul’daki ucube beton meydanlar serisine yeni biri daha eklenmiş olmaz" dedi.

"Meydanı’nın şu anki hali korkunç"

Yazar Işık'ın "Üsküdar meydanı mı daha çirkin Taksim meydan mı?" sorusu üzerinden yaptığı değerlendirme şöyle:

"3-4 yıl önce “Taksim Meydanı ve Yakın Çevresi Düzenleme Projesi” için düğmeye basıldı. Proje bitti. Taksim Meydanı’nın hali ortada. Şehrin göbeğinde bir beton yığını... Havadan baksan ayrı çirkinlik, karadan baksan ayrı... Önceki gün bir haber çıktı, okumuşsunuzdur: “Üsküdar Meydanı düzenlenecek; yeni adı Mimar Sinan Meydanı olacak.” Ne yalan söyleyeyim Taksim’de yapılan “düzenlemeyi” görünce Üsküdar için endişeleniyorum. Umarım yanılırım. Üsküdar Meydanı’nın şu anki hali korkunç. Ama umarım yeni halini gördüğümüzde İstanbul’daki ucube beton meydanlar serisine yeni biri daha eklenmiş olmaz."

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