Posta yazarı: 'Esad 3 aya düşer' öngörüsünde bulunan eski dışişleri bakanımıza selam olsun

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, Suriye'de Esad'ın kazandığını belirterek Türkiye’nin Suriye politikasını güncellemesi gerektiğine dikkati çekti. Yazar, Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı döneminde yaptığı Esad açıklamasını hatırlatarak “Esad 3 aya düşer' öngörüsünde bulunan eski dışişleri bakanımıza selam olsun" dedi.

Candaş Tolga Işık'ın "Şaka maka Esad'ın Suriye'de kazanan taraf olması!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Suriye’de Amerika ve Rusya’nın güç savaşının galibi kim tartışılır. Lakin Suriye’deki iç savaşın galibinin Esad olduğunun tartışılır tarafı kalmadı.

Öyle ki bunu sadece Rusya ve İran gibi başından beri Esadçılığını gizlemeyen devletler değil, Amerika ve Avrupa da kabul ediyor. Esad kazandı diye kendi halkına zulmeden bir diktatöre güzelleme yapacak değilim. Ancak ortada böyle bir gerçek var ve Türkiye’nin Suriye politikasını -bi’ zahmetgüncellemesi şart. “Esad’la eskisi gibi can ciğer kuzu sarması olalım” asla demiyorum ancak geldiğimiz noktada kanlı bıçaklı olmanın da Türkiye’ye faydası yok. Bunu bilelim kafi! Bu arada 5 sene önce “Esad 3 aya düşer” öngörüsünde bulunan eski dışişleri bakanımıza selam olsun."

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