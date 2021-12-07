Posta yazarı: CHP anketine göre; İmamoğlu veya Yavaş’ı aday görmek isteyenlerin neredeyse tümü, 'Kılıçdaroğlu'na da oy veririm' diyormuş

Posta gazetesi yazarı Murat Çelik, CHP'nin Millet İttifakı'nın adayına yönelik yaptığı anketlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha çok öne çıktığını yazdı. Çelik, CHP'nin bu anketlerde, ikinci bir soru olarak da 'Sizin tercih ettiğiniz kişi dışında bir aday belirlerse, yine de Millet İttifakı’nın adayına oy verir misiniz?' diye sorduğunu, katılımcıların neredeyse tamamının "evet" dediğini aktardı.

Çelik'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Son dönemdeki performansıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adeta 'Aday benim' diyor. Yapılan anketlerdeyse 'Aday olarak kimi görmek istersiniz?' sorusuna verilen cevaplarda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri Kılıçdaroğlu’ndan önde çıkıyor.

Bazı anketlerde İmamoğlu ilk sırada, bazılarındaysa Yavaş. Ancak aldığım bilgiye göre CHP, bu anketlerde ikinci bir soru daha soruyormuş: 'Sizin tercih ettiğiniz kişi dışında bir aday belirlerse, yine de Millet İttifakı’nın adayına oy verir misiniz?

Soru bu. Gelen sonuçlarda bu soruya 'Hayır, sadece benim istediğim aday olması hâlinde oy veririm' diyenlerin oranı yüzde 1 (bir) seviyesinde kalıyormuş. Yani yüzde 99, Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin üzerinde uzlaşacağı adaya oy vereceğini söylüyormuş.

Somutlaştıralım... CHP’nin araştırmalarına göre; İmamoğlu ya da Yavaş’ı aday görmek isteyenlerin büyük kısmı, hatta neredeyse tümü, 'Ortak aday Kılıçdaroğlu olursa, ona da oy veririm' diyormuş."