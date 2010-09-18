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Yaşam

Posta güvercini internetten hızlı

İki bin yıl önce Romalıların kullandığı posta güvercinleri günümüz internetinden daha hızlı olabilir mi?

18 Eylül 2010 03:00

T24 - İki bin yıl önce Romalıların kullandığı posta güvercinleri günümüz internetinden daha hızlı olabilir mi?

İngiltere’nin kırsal kenti Yorkshire’da yaşayan bir adam, 300 mb’lık bir videoyu internete yüklemeye başladığı anda, ayaklarına USB disk bağlanmış 10 adet posta güvercinini serbest bıraktı. Güvercinler USB diskin içindeki videoyu 75 dakika içinde 120 kilometre uzaklıktaki Skegness’e ulaştırdıklarında, internet üzerinden yüklenen videonun sadece yüzde 24’ü aktarılmıştı. Deneyi yapan adam, ülkenin bazı kesimlerinde internetin yavaşlığına dikkat çekmek istediğini söyledi.

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