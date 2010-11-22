POSTA BERRAK'IN YASAĞINI BÖYLE AŞTI

T24- Posta gazetesi, Şahan Gökbakar ile terasta öpüşürken yakalanan Berrak Tüzünataç’ın mahkeme yoluyla aldırdığı yayın yasağını, çizim görsel kullanarak deldi.

Posta gazetesi ‘O sahne İvedik’te başlıklı haberinde Berrak Tüzünataç ile Şahan Gökbakar’ın öpüşürken çekilmiş fotoğraflarını temsil eden bir çizim kullandı. Berrak Tüzünataç Temmuz 2010’da İstanbul Beşiktaş’taki evinin balkonunda ‘Recep İvedik’ filmleriyle şöhreti yakalanayan Şahan Gökbakar ile öpüşürken görüntülenmişti. Tüzünataç bu görüntüler için yayın yasağı kararı aldırmıştı. Gökbakar, 2011’de vizyona girecek ‘Recep İvedik 4’te o meşhur balkon sahnemiz var. Recep balkonda bir kadını kıstıracak demişti. Tüzünataç ise bir hafta önce avukatı aracılığıyla Gökbakar’a “Böyle bir şey yaparsan dava açarım” uyarası gönderdi.

Posta’nın haberiyle Tüzünataç tüm çabalarına karşın görüntülerin basında yer almasının önüne geçememiş oldu.