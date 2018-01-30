Posof'ta kar, ulaşımı olumsuz etkiledi

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN\'ın Posof ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Posof\'ta bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Araçlar yollarda ilerlemekte zorlanırken, kar kalınlığının 10 santime ulaştığı kent merkezinde ise belediye ekipleri küreme çalışması başlattı.

Uzun bir aradan sonra gelen kar yağışının sevindirici olduğunu belirten Bekir Öztürk, \"Mevsim kurak geçiyordu. Keşke biraz daha fazla yağsa, ihtiyacımız var. Allah herkese fırsat versin. Kara kışın biraz zorlukları oluyor, ama buna da katlanmak zorundayız\" dedi.

Bu arada Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü, Erzurum\'un kuzeyi ile Ardahan çevresinde kar yağışının aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis beklendiğini, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

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