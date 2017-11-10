Posof'ta Atatürk anıldı

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)- ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79\'uncu yıl dönümünde Ardahan\'ın Posof ilçesinde anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün vefatının 79\'uncu yıl dönümünde, Posof\'ta ilk anma töreni Kaymakamlık önünde düzenlendi. Anma programına, Kaymakam Enver Yılmaz, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı İbrahim Hamdi Başerdem, Belediye Başkanı Cahit Ulgar, protokol üyeleri, öğrenciler ve halk katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05\'i gösterdiğinde, çalan sirenlerle birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Sirenlerin çalması ile vatandaşlar ve belediye işçileri işlerini bırakarak saygı duruşuna geçti. Sirenin sona ermesinin ardından protokol üyeleri ve ilçe sakinleri hep birlikte İstiklal Marşı\'nı okudu.

Atatürk\'ü anma törenleri kapsamında, Halitpaşa Yatılı Bölge Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi sunuldu. Program sonunda, günün anısına düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere Kaymakam Enver Yılmaz tarafından hediyeler verildi.



FOTOĞRAFLI