Poşet üreten 5 firma bankaların takibinde

Ege Bölgesi Sanayi Odası Plastik Ambalaj Sanayi Meslek Komitesi Meclis üyesi Erdoğan Çiçekçi, poşetin ücretli hale gelmesinin ardından 20 bin ton poşet üreten 5 firmanın banka takibine alındığını söyledi.

Dünya gazetesinden Ahmet Usman'ın haberine göre, Ege Bölgesi Sanayi Odası Plastik Ambalaj Sanayi Meslek Komitesi Meclis üyesi Çiçekçi, marketlerde paralı poşet uygulaması sürecinin yanlış yönetildiğini ve İzmir'deki poşet üreticilerinin bunun olumsuzluklarını yaşadığını dile getirdi.

Çiçekçi, "20 bin ton poşet üreten 5 firma bankaların takibine alındı" dedi.

Çevre açısından uygulamanın doğru olduğunu ama sürecin 'Türk işi' yönetildiğini ifade eden Çiçekçi, şöyle konuştu:

"En başta yönetmelik poşet ve torba arasındaki farkı ortaya koymuyor. Bu da müdahale edilebilecek bölümü gittikçe büyümüş vaziyette. Bu yıl başına kadar poşetler bedelsiz olarak veriliyordu. 30-35 milyar adet dolayında poşet kullanılıyordu. Yeni uygulama ile cumhuriyet tarihinde ilk defa bir hükümet bedelsiz olan bir ürünü paralı hale getirdi" dedi.