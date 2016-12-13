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BBC Türkçe

Poşet formalı Afgan çocuk Murtaza kahramanı Messi ile buluştu

Plastik poşetten yapılmış Messi formalı fotoğrafı ile dünyanın tanıdığı 6 yaşındaki Afgan çocuk, sonunda kahramanı ile bir araya geldi. Murtaza'nın Arjantin formalı fotoğrafı viral olmuş, Messi küçük hayranına imzalı forma yollamıştı.

13 Aralık 2016 23:17

Plastik poşetten yapılmış Messi formalı fotoğrafı ile dünyanın tanıdığı küçük Afgan çocuk, sonunda kahramanı ile bir araya geldi.

Arjantin formalı fotoğrafı viral olmuş

Murtaza ve Messi, 2022 Dünya Kupası'nın Katarlı organizatörleri tarafından bir sunumda bir araya getirildi.

Özel bir karşılaşma için Katar'a giden Messi'nin kucağında kameraların karşısına çıkan Murtaza bu kez Barcelona forması giydi.

2022 Dünya Kupası resmi hesabından (@roadto2022) paylaşılan görüntülere, "Dünyanın beklediği görüntü. 6 yaşındaki çocuğun kahramanı Messi ile buluşma hayali gerçek oldu." mesajı da eklendi.

Murtaza, Katar ligi takımı Al Ahli ile Barcelona'nın yapacağı özel maçta da sahaya Messi ile birlikte çıktı.

Pakistan'a göç etmek zorunda kalmıştı.
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