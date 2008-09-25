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Spor

Portsmouth'a bir 4 daha

25 Eylül 2008 03:00


Carling Cup'ta Portsmouth'ın konuğu olan Chelsea, karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrılırken, menajer Luiz Felipe Scolari'nin de yenilmezliği devam etti.

Fratton Park'ta yapılan mücadelede Frank Lampard iki gol kaydederken, ilk golü penaltıdan kaydetmiş ve ilk yarı da Florent Malouda'nın golüyle 2-0 tamamlanmıştı. Chelsea'nin diğer golünü ise Salomon Kalou kaydetti.

Bu sezon farklı yenilgiler alan Portsmouth, Premier Lig'de haftayı 6-0'lık Manchester City mağlubiyeti ile kapatırken, sezonu da 4-0'lık Chelsea mağlubiyeti ile açmıştı.

Salı günü Carling Cup'ta yapılan karşılaşmalarda Manchester United, Liverpool ve Arsenal de 3. tur maçlarını kazanarak, bir üst tura yükselmişti.

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