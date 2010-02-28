Portsmouth devlet idaresinde

T24 - İngiliz futbol kulübü Portsmouth, borç yükünü kaldıramayarak devlete devredilen ilk Premier lig takımı oldu.





Portsmouth artık devlet koruması altına girdi



Lig kuralları gereği Portsmouth dokuz puan kaybedecek.



Bu da küme düşmesinin kesinleştiği anlamına geliyor.



Portsmouth 112 yıllık tarihinde iki kez lig şampiyonu oldu, sonuncusu 2008'de olmak üzere de iki kez Federasyon Kupası'nı aldı.



Portsmouth bu sezonun da çeyrek finalisti olmasına rağmen, 100 milyon doları aşan borçlarını kaldıramaz hale geldi.



Taraftarlar arasında Pompey adıyla da bilinen ve yaklaşık 600 çalışanı olan kulüp, bu sene dört kez el değiştirdi.



Koruma altına girmeyi kabul etmeseydi, 1 Mart'ta tasfiye emriyle karşı karşıya kalacaktı.



Kulübü satın almak için dört ayrı konsorsiyumun teklif hazırladığı bildiriliyordu ancak dün verilen sürenin dolmasından önce bir anlaşmaya varılamadı.



Bunun üzerine kulüp yönetimi tasfiye yerine devletin idaresi altına girme yolunu seçti.





Zor günler



1998- 2006 yılları arasında kulübün başkanlığını üstlenen Milan Mandariç, "Bu gerçekten çok üzücü, yanlış bir iş, oradaki insanlar açısından adil bir durum değil. Kulübün ve spor camiasının çıkarları ve bu futbolu korumak açısından umarım bu sorunları hallederler." diye konuştu.



Mandariç, Portsmouth taraftarlarının kulüplerini her zaman destekleyeceklerine inandığını belirtti.



Portsmouth'un devlete devredildiği yolundaki açıklama, haftalardır yapılan spekülasyonları takip ediyor.



Milyarlarca sterlinlik bir endüstriye dönüşen İngiltere futbolunda mali açıdan zor günler yaşanıyor.



Büyük transferlerle, kazandıkları başarılarla dünya devleri haline gelen Manchester United, Liverpool gibi kulüpler de yüz milyonlarca sterline ulaşan borç yükü altında.



Diğer bazı premier lig kulüpleri de parasal sıkıntılarla boğuşuyor.







