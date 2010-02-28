T24 LogoT24 Logo
Spor

Portsmouth devlet idaresinde

İngiliz futbol kulübü Portsmouth, borç yükünü kaldıramayarak devlete devredilen ilk Premier lig takımı oldu.

28 Şubat 2010 02:00

T24 - İngiliz futbol kulübü Portsmouth, borç yükünü kaldıramayarak devlete devredilen ilk Premier lig takımı oldu.


Portsmouth artık devlet koruması altına girdi

Lig kuralları gereği Portsmouth dokuz puan kaybedecek.

Bu da küme düşmesinin kesinleştiği anlamına geliyor.

Portsmouth 112 yıllık tarihinde iki kez lig şampiyonu oldu, sonuncusu 2008'de olmak üzere de iki kez Federasyon Kupası'nı aldı.

Portsmouth bu sezonun da çeyrek finalisti olmasına rağmen, 100 milyon doları aşan borçlarını kaldıramaz hale geldi.

Taraftarlar arasında Pompey adıyla da bilinen ve yaklaşık 600 çalışanı olan kulüp, bu sene dört kez el değiştirdi.

Koruma altına girmeyi kabul etmeseydi, 1 Mart'ta tasfiye emriyle karşı karşıya kalacaktı.

Kulübü satın almak için dört ayrı konsorsiyumun teklif hazırladığı bildiriliyordu ancak dün verilen sürenin dolmasından önce bir anlaşmaya varılamadı.

Bunun üzerine kulüp yönetimi tasfiye yerine devletin idaresi altına girme yolunu seçti.


Zor günler

1998- 2006 yılları arasında kulübün başkanlığını üstlenen Milan Mandariç, "Bu gerçekten çok üzücü, yanlış bir iş, oradaki insanlar açısından adil bir durum değil. Kulübün ve spor camiasının çıkarları ve bu futbolu korumak açısından umarım bu sorunları hallederler." diye konuştu.

Mandariç, Portsmouth taraftarlarının kulüplerini her zaman destekleyeceklerine inandığını belirtti.

Portsmouth'un devlete devredildiği yolundaki açıklama, haftalardır yapılan spekülasyonları takip ediyor.

Milyarlarca sterlinlik bir endüstriye dönüşen İngiltere futbolunda mali açıdan zor günler yaşanıyor.

Büyük transferlerle, kazandıkları başarılarla dünya devleri haline gelen Manchester United, Liverpool gibi kulüpler de yüz milyonlarca sterline ulaşan borç yükü altında.

Diğer bazı premier lig kulüpleri de parasal sıkıntılarla boğuşuyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24