Portre / Mahmut Özgener

Altay Spor Kulübü'nde 1994-1995, 2000-2001-2002 sezonlarında başkanlık yapan Mahmut Özgener; genç yaşına rağmen halen Altay Spor Kulübü Dîvan Kurulu üyeliği ve Ege Tütün İhracatçıları Birliği başkanlığını yürütüyor. Özgener'in seçilmesi durumunda, 28 yıl sonra bir İzmirli, TFF'nin başına geçecek. Merhum işadamı Mazhar Zorlu, 1980'de bu görevi yapmıştı.



Süper Lig'de takımı bulunmayan Türkiye'nin üçüncü büyük ili İzmir, Özgener'in adaylığını açıklamasıyla şampiyon olmuşçasına sevindi. İzmirliler, TFF Başkanı'ndan torpil istemiyor; en azından bundan sonra eskisi gibi kolay kolay haksızlığa uğramayacaklarını düşünüyorlar.



Ege Tütün İhracatçıları Birliği ve Altay Spor Kulübü eski Başkanı Esin Özgener'in oğlu olan Mahmut Özgener, 1963 yılında İzmir'de doğdu. Ortaokulu Saint Joseph'te, liseyi Atatürk Lisesi'nde bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Pazarlama Bölümü'nden mezun oldu. İngilizce ve Fransızca bilen Özgener, iki çocuk sahibi. Babası gibi Altay'da üç sezon başkanlık yaptı. İzmir'in unutulmayan belediye başkanlarından Osman Kibar'ın torunu, tanınmış işadamlarından Kemal Çolakoğlu'nun da damadı.



Mahmut Özgener, ilk olarak 2004-2006 yıllarında Levent Bıçakcı'nın başkanlığındaki TFF Yönetim Kurulu'nda üyelik yaptı. Bıçakcı'nın kongre kararı almasından sonra Bermek'in listesine girdi. Seçimi, Haluk Ulusoy karşısında 7 oyla kaybettiler.



İki yıllık sürecin ardından bu defa Hasan Doğan'ın kurduğu yönetime giren Özgener ve arkadaşları, TFF'yi 14 Şubat 2008'de tekrar devraldı. Görev dağılımında başkan vekili olarak görevlendirildi. Hasan Doğan'ın 5 Temmuz 2008'de kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinden sonraki süreçte de TFF başkan adayı olarak lanse edildi. Anadolu kulüplerinin yanı sıra Kulüpler Birliği Vakfı'ndan da destek görünce, olağanüstü kongrede adaylığını açıkladı.



"Çok dürüsttür, İzmir'e torpil yapmaz "



Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak yetişen Mahmut Özgener'i en iyi, babası Esin Özgener'in, 'İkinci oğlum' dediği Ahmet Taşpınar tanıyor. İkili için, "kader dostları" ifadesi kullanılıyor. Aynı zamanda Altay'ın eski başkanı olan Taşpınar, Mahmut Özgener için, "Çok dürüst bir insan. Aranan bütün kriterlerin kendisinde olduğuna inanıyorum." diyor. Ona göre Özgener, futbol kültürünü çok iyi bilen birisi. "Temiz bir sayfa açmışlardı. Bunun devamı niteliğinde iyi bir süreç işleyecek." şeklinde konuşan Taşpınar, şunları söylüyor: "İzmir açısından baktığımızda ayrıcalık yapmaz. Şehrimiz için muhakkak bir artıdır fakat torpil yapacağına inanmıyorum."



"Gururlu ve alıngan birisidir "



Altay'dan yetişip Türk futboluna mal olan Teknik Direktör Mustafa Denizli, Özgenerler'in aile dostu. Altay'da futbol oynadığı dönemden tanıyor Mahmut Özgener'i. Onun için de, "Mahmut, elimizde büyüyen müstesna bir insan." ifadelerini kullanıyor. Hem kariyer ve kişilik hem de birikim olarak herkesin Özgener'i başkan görmek istediğini belirtiyor. Özgener'in son derece gururlu ve alıngan bir insan olduğunun altını çizen Denizli, şunları anlatıyor: "TFF başkanı olarak İzmir'e gereken katkıyı yaptığında, ayrımcılık iddialarıyla karşı karşıya kalacak. Hak etmediği eleştirileri aldığında huzuru kaçacak."



"Futbolun içinde büyüdü "



Altay Spor Kulübü'nde uzun yıllar müdürlük yapan Fehmi Çelikaltay ise Özgener'in futbolu çok iyi bildiğini söylüyor. Çelikaltay, Özgener'in Türkiye'de futbolun sıkıntısını bildiğini belirtiyor. "Bu sıkıntıları bizzat yaşadı. Futbolu çekirdeğinden öğrendi." diyen Çelikaltay, kişiliğine dair de şunları kaydediyor: "Çok insancıl bir yapısı var. Kimseye karşı önyargılı değildir. Altay'a yapılan haksızlıkları, üzüntüyü gördü. O günleri bizimle birlikte yaşadı. Olmaması gerekenleri bildiği için doğru yolu tercih edecektir."