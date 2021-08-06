Portre | Mahmut Özer: Cumhuriyet tarihinde imam-hatip lisesi mezunu ikinci Milli Eğitim Bakanı

T24 ANKARA

Ziya Selçuk’un istifa etmesiyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na getirilen Mahmut Özer, Ömer Dinçer’den sonra cumhuriyet tarihindeki imam hatip lisesi mezunu ikinci Milli Eğitim Bakanı oldu.

Bakanlık koltuğuna bugün yapılan devir teslim töreninden sonra oturan Özer, genç yaşlardan itibaren önemli görevlerde bulunmuş bir isim. 5 Mayıs 1970’de Tokat’ta doğan Özer, 1988’de Tokat İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nü 1992’de bitirdi.

Mezuniyetinin hemen ardından 1992-1994 yılları arasında Dalaman Havalimanında Elektronik Mühendisi olarak görev yaptı. Yüksek lisans eğitimine başladıktan sonra Yüksek Lisans ve doktorasını ise Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında 2001’de tamamladı.

Yüksek lisansa başladığı yıl, akademide çalışmaya başladı. 1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2002-2010 yıları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

40 yaşında rektör

Özer, rektörlük koltuğuna genç yaşta oturdu. 28 Kasım 2010’da, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ne rektör olarak atandı. Dört yıllık görev süresi dolduktan sonra, aynı göreve bir kez daha getirildi. Rektörlük görevini yürütürken, 1 Ağustos 2015- 1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı yaptı. İkinci rektörlük dönemi bitmeden 4 Ekim 2017’de eğitim bürokrasisinde en önemli görevlerden biri olan ÖSYM Başkanlığı’na seçildi.

Aynı anda üç koltuk

Özer, ÖSYM Başkanı seçilmeden önce, rektörlük görevini yürütürken, aynı anda birden fazla görevi de üstlendi. Özer, bu dönemde, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyeliği görevlerini yürüttü.

Türkiye Gazetesi’nde yazdı

Özer, aynı dönemde, 2016-2017 yıllarında, Türkiye gazetesinde, eğitim odaklı köşe yazıları da kaleme aldı.

Bakan yardımcılığı

Özer’in ÖSYM Başkanlığı görevi uzun sürmedi. 8 Ağustos 2018’de Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olarak atanan Özer, koltuğu devraldığı Selçuk ile birlikte çalıştı.

Çift maaş tartışması

Özer’in ismi bu dönemde, “çift maaşlı bürokratlar” tartışmasında geçti. Türkiye’nin yurtdışında kurduğu okulları yönetmek amacıyla kurulan, 15 Temmuz’dan sonra el konulan FETÖ okullarının bir bölümünü de bünyesine alan Maarif Vakfı’nın 11 kişilik Mütevelli Heyeti’nde yer alan Özer’in, bu nedenle aylık 7 bin 500 lira huzur hakkı aldığı haberleştirildi ve aynı anda bu görevlerde bulunması eleştirildi.

Özer, halen İslam Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı olarak da görev yapıyor.

Tokat’ta camiden anons

Özer, Ömer Dinçer’den sonra imam hatip mezunu ikinci Milli Eğitim Bakanı olarak tarihe geçti. Bakanlığa getirildiğinin duyulmasıyla köyünde büyük sevinç yaşandı. Bakan olduğu, Tokat'ın Yazıbaşı köyünde cami hoparlöründen anonsla duyuruldu.